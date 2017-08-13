ДТП на севере Израиля, погибла молодая девушка, еще одна получила тяжелые травмы

В ночь на воскресенье, 13 августа, в арабском населенном пункте Яфия, расположенном на севере Израиля, недалеко от Нацерета, произошло ДТП, в результате которого пострадали две девушки.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили одну из пострадавших в больницу "А-Эмек" в Афуле. Состояние 18-летней девушки, получившей множественные травмы, оценивалось врачами как критическое. Через некоторое время она скончалась.

Вторая пострадавшая, в возрасте примерно 15 лет, в тяжелом состоянии была доставлена в "Английскую больницу" в Нацерете.

Обстоятельства аварии выясняются дорожной полицией.