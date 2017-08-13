Беспорядки в Иерусалиме, задержаны трое ультраортодоксов

В ночь на воскресенье, 13 августа, в Иерусалиме прошли демонстрации протеста ультраортодоксов, сообщает пресс-служба полиции.

Согласно опубликованной информации, беспорядки и столкновения с полицией происходили в районе улицы Шомрей Эмуним неподалеку от шоссе №1. Участники беспорядков пытались блокировать движение автомобилей по шоссе, а также трамваев, курсирующих в этом районе.

Харедим бросали в полицейских камни и тяжелые предметы, а также поджигали мусорные баки. Двое полицейских получили легкие ранения, и им была оказана помощь на месте происшествия. Задержаны трое участников беспорядков.