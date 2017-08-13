Инцидент в Умм эль-Хиране: жители деревни обеспокоены тем, что полицейские не предстанут перед судом

В воскресенье, 13 августа, комитет жителей бедуинской деревни Умм эль-Хиран, прокомментировал решение, согласно которому полицейские, причастные к инциденту в деревне, не предстанут перед судом. Так решил отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ).

По словам жителей Умм эль-Хирана, это решение "должно беспокоить каждого жителя и гражданина Израиля и лишить нас всех сна".

Напомним, 18 января этого года в результате беспорядков, вспыхнувших в деревне во время сноса незаконных построек, погибли 47-летний Якуб аль-Киан и 34-летний прапорщик спецназа полиции (ЯСАМ) Эрез Леви.

Аль-Киан находился за рулем автомобиля, сбившего двух сотрудников полиции. В результате наезда погиб прапорщик Эрез Леви. Представители правоохранительных органов утверждали, что Леви погиб в результате теракта.

Вместе с тем, следствием проверялась и другая версия, согласно которой, полицейские и военнослужащие открыли огонь по машине до того, как водитель прибавил скорость. Согласно этой версии, аль-Киан не мог предотвратить наезд, так как из-за простреленного колена его нога уперлась в педаль газа, что привело к повышению скорости автомобиля и аварии.

Как сообщалось в СМИ, версия случившегося, представленная полицейскими, была подтверждена уликами с места происшествия. Во время расследования в МАХАШе не возникло подозрения, что полицейские совершили уголовное преступление.