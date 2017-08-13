Военнослужащая, подвергавшаяся сексуальным домогательствам, признана инвалидом ЦАХАЛа

Девушка, подвергавшаяся сексуальным домогательствам на армейской базе во время срочной службы, признана министерством обороны инвалидом ЦАХАЛа. Об этом сообщил 20-й канал ИТВ.

По информации этого издания, уволенная из армии военнослужащая получила статус "инвалида ЦАХАЛ" и право на выплаты от министерства обороны после того, как была доказана связь между стрессом, ставшим результатом ежедневных домогательств со стороны одного из гражданских лиц, работавших по контракту на военной базе, и диагностированной у девушки фибромиалгии.