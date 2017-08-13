13 августа 2017 г.
последняя новость: 19:14
От "Пусть говорят" никого не осталось
Диета поможет вернуть молодость
Фруктовая галета
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:06 В Цфате перевернулся минибус, перевозивший детей
18:49 Полиция задержала трех участников акции протеста правых активистов в Иерусалиме
18:27 В Негеве совершена попытка наезда на сотрудника полиции
17:52 Военнослужащая, подвергавшаяся сексуальным домогательствам, признана инвалидом ЦАХАЛа
17:04 Демонстрация инвалидов: перекрыто шоссе №4 в районе Ашдода
17:03 Полиция и ШАБАК предотвратили теракт. Предполагаемый террорист задержан
16:38 При посадке в аэропорту Бен-Гурион самолет едва не столкнулся с квадрокоптером
16:33 Жительница Кирьят-Оно госпитализирована в состоянии клинической смерти после приема наркотиков
16:20 Правительство утвердило распоряжения против забастовки работников Ядерного исследовательского центра в Димоне
15:41 Четверо бедуинов подозреваются во взломах и краже денег
В Израиле

Военнослужащая, подвергавшаяся сексуальным домогательствам, признана инвалидом ЦАХАЛа

время публикации: 17:52 | последнее обновление: 17:52 блог версия для печати фото
Военнослужащая, подвергавшаяся сексуальным домогательствам, признана инвалидом ЦАХАЛа

Девушка, подвергавшаяся сексуальным домогательствам на армейской базе во время срочной службы, признана министерством обороны инвалидом ЦАХАЛа. Об этом сообщил 20-й канал ИТВ.

По информации этого издания, уволенная из армии военнослужащая получила статус "инвалида ЦАХАЛ" и право на выплаты от министерства обороны после того, как была доказана связь между стрессом, ставшим результатом ежедневных домогательств со стороны одного из гражданских лиц, работавших по контракту на военной базе, и диагностированной у девушки фибромиалгии.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2017 г.
Прошли совместные учения девушек из израильского "Гепарда" и морской пехоты США
// NEWSru.co.il // Досуг // 30 декабря 2016 г.
Самые громкие секс-скандалы 2016 года. В Израиле и за рубежом. ТОП-30
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 декабря 2016 г.
На акции протеста в Тель-Авиве сотни женщин требовали отправить в тюрьму Офека Бухриса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 октября 2016 г.
Майор ЦАХАЛа подозревается в сексуальных домогательствах в отношении подчиненных
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июля 2015 г.
Военнослужащая заплатит компенсацию прапорщику, ложно обвиненному в сексуальных домогательствах







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 13 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017