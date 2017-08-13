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В Израиле

Полиция задержала трех участников акции протеста правых активистов в Иерусалиме

время публикации: 18:49 | последнее обновление: 18:49 блог версия для печати фото
Полиция задержала трех участников акции протеста правых активистов в Иерусалиме

В районе Струнного моста в Иерусалиме проходит несанкционированный митинг правых активистов. Его участники требуют отказаться от практики применения административных приказов, запрещающих правым активистам посещать Иудею и Самарию, а также Иерусалим, а также отменить уже выпущенные приказы.

Участники этой акции предпринимали попытки перекрыть движение транспорта на въезде в Иерусалим.

Пресс-служба правоохранительных органов отмечает, что действия правых активистов не только вызвали пробки в районе Струнного моста, но и представляли угрозу для общественной безопасности.

Трое участников несанкционированного митинга задержаны.

Движение транспорта в районе Струнного моста восстановлено.

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