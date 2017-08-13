Президент отклонил просьбу Моше Кацава о снятии ограничений досрочного освобождения

В воскресенье, 13 августа, действующий президент Израиля Реувен Ривлин отклонил просьбу экс-президента Моше Кацава о снятии с него ограничений досрочного освобождения.

Ривлин пояснил, что комиссия по условно-досрочному освобождению позволила Кацаву покинуть тюрьму только при условии наложения ограничений и выполнения исправительной программы до конца официального срока заключения в декабре 2018 года.

В письме Ривлина отмечается, что с учетом этих обстоятельств и в силу характера преступления, просьба Кацава не может быть удовлетворена. Напомним, бывший глава государства, осужденный за преступления сексуального характера, отбыл пять лет заключения из семи, к которым был приговорен судом. 21 декабря 2016 года он был досрочно освобожден.

Комиссия по условно-досрочному освобождению наложила на Кацава ряд ограничений. Например, он не сможет без специального разрешения выезжать из Израиля до конца 2018 года, в этот период у него не будет права на общение с журналистами. Ему запрещено покидать дом с 22:00 до 6:00. Кроме того, он должен регулярно отмечаться в ближайшем к месту жительства отделении полиции.

23 мая 2017 года Кацав обратился к Ривлину с просьбой о снятии наложенных на него ограничений. 6 марта Моше Кацав обращался в Управление тюрем с аналогичной просьбой. Однако она была отклонена.