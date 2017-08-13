Нетаниягу объявил о назначении нового главы Совета по национальной безопасности

В воскресенье, 13 августа, на еженедельном заседании правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о назначении Меира Бен Шабата на должность нового главы Совета по национальной безопасности.

В настоящий момент Бен Шабат является главой южного округа в Общей службе безопасности (ШАБАК).

По словам премьер-министра, Бен Шабат вступит в новую должность 15 августа. Решение о назначении Бен Шабата было принято премьер-министром два месяца назад, однако до сегодняшнего дня имя нового главы совета по национальной безопасности не называлось.