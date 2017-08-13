Индексы эффективности школьного обучения теперь можно посмотреть в интернете

Национальное управление по оценке и анализу качества образования (РАМА) в воскресенье, 13 августа, представило сайт "МИЦАВ в сети", на котором публикуются индексы эффективности школьного обучения.

Сайт позволяет выбрать школу и увидеть ее индекс в сравнении с данными по стране, с подобными школами, а также с показателями за прошлые годы.

В министерстве образования отмечают, что запуск сайта является еще одним шагом к увеличению прозрачности работы ведомства и расширению услуг, которые министерство оказывает обществу.

На сайте также будут представлены данные об учебной атмосфере и педагогической среде в старших классах школ.