13 августа 2017 г.
последняя новость: 11:51
От "Пусть говорят" никого не осталось
Диета поможет вернуть молодость
Фруктовая галета
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:38 В Иерусалиме автобус сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии
11:19 Индексы эффективности школьного обучения теперь можно посмотреть в интернете
10:34 Фотомодель Шломит Малка получила тяжелые травмы, упав с электрического самоката
09:15 Пять солдат ЦАХАЛа отказались спать в одной комнате с религиозными сослуживцами
07:56 Скончалась вторая пострадавшая в аварии на севере Израиля
07:47 Беспорядки в Иерусалиме, задержаны трое ультраортодоксов
07:15 Силы безопасности задержали родственников террориста, убившего израильтян в Халамише
07:11 Охранники учебных заведений угрожают 1 сентября начать забастовку
05:51 Прогноз погоды на 13 августа: малооблачно и жарко
02:15 ДТП на севере Израиля, погибла молодая девушка, еще одна получила тяжелые травмы
В Израиле

Индексы эффективности школьного обучения теперь можно посмотреть в интернете

время публикации: 11:19 | последнее обновление: 11:23 блог версия для печати фото
Индексы эффективности школьного обучения теперь можно посмотреть в интернете

Национальное управление по оценке и анализу качества образования (РАМА) в воскресенье, 13 августа, представило сайт "МИЦАВ в сети", на котором публикуются индексы эффективности школьного обучения.

Сайт позволяет выбрать школу и увидеть ее индекс в сравнении с данными по стране, с подобными школами, а также с показателями за прошлые годы.

В министерстве образования отмечают, что запуск сайта является еще одним шагом к увеличению прозрачности работы ведомства и расширению услуг, которые министерство оказывает обществу.

На сайте также будут представлены данные об учебной атмосфере и педагогической среде в старших классах школ.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 августа 2017 г.
Израильские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по информатике в Тегеране
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Минпрос сократит каникулы на 10 дней за 450 млн шекелей в год
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2017 г.
Представлены рекомендации по сокращению школьных каникул, профсоюзы грозят забастовкой
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2017 г.
Минпрос будет выдавать негосударственным школам и детским садам лицензии на пять лет
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 июля 2017 г.
Десятиклассники смогут в школах сдать теоретический экзамен на водительские права
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2017 г.
Революция в изучении ТАНАХа: школьникам расскажут об эротической поэзии "Песни Песней"







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 13 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017