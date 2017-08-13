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В Израиле

Учителя, преподающие на дому больным детям, объявили забастовку

время публикации: 20:34 | последнее обновление: 20:34 блог версия для печати фото
Учителя, преподающие на дому больным детям, объявили забастовку

Учителя, работающие в программе "Шлавим" и занимающиеся преподаванием больным детям на дому, объявили, что не начнут новый учебный год.

Около 600 работников программы объявили забастовку после того, как работодатель, компания "Кадима-Мада", прервала длившиеся около года переговоры по коллективному трудовому соглашению.

Программа охватывает около 5 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Учителя, не являющиеся сотрудниками министерства просвещения или муниципалитетов, не получают зарплату в дни праздников и каникул, не имеют надбавки за стаж, не получают психологическую подготовку для работы с больными детьми.

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