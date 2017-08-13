Демонстрация инвалидов: перекрыто шоссе №4 в районе Ашдода

В воскресенье, 13 августа, в связи с демонстрацией людей с ограниченными возможностями было перекрыто шоссе №4 в районе развязки Бней-Даром возле Ашдода.

Полиция просит водителей, направляющихся в сторону севера, ехать по шоссе №42, либо другими путями.

9 августа акция протеста инвалидов прошла возле "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве, где в тот же день состоялось мероприятие "Ликуда" в поддержку Биньямина Нетаниягу.

Участники этой акции требовали от правительства повысить размер пособий по инвалидности, а также выступали против ответа, который был дан государством Высшему суду справедливости.

9 августа в БАГАЦе началось рассмотрение иска инвалидов, которые требуют уравнять размер пособия по инвалидности с размером минимальной зарплаты. В ответе Кнессета на этот иск говорилось, что истцы должны доказать, что невозможно существовать на пособие по инвалидности, которое на сегодняшний день составляет 2.342 шекеля.