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Прогноз погоды на 13 августа: малооблачно и жарко

время публикации: 05:51 | последнее обновление: 05:51 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 13 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 13 августа, будет малооблачно и жарко. Температура немного выше, чем вчера, и незначительно выше среднесезонной. Влажно и душно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 22-33 градусов, в Тель-Авиве – 25-32, в Хайфе – 23-32, в Эйлате – 31-42. В Беэр-Шеве – 24-38, в Мицпе-Рамоне – 22-35, на побережье Мертвого моря – 32-40, в Ашкелоне – 27-32, в Ариэле – 22-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-40, на Голанских высотах – 22-36.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В понедельник – без существенных изменений. Во вторник жара немного спадет. В среду – без изменений.

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