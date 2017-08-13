Возле отделения полиции рядом с 60-м шоссе в Негеве совершена попытка наезда на сотрудника полиции.

По информации сайта Walla News, коллега полицейского, на которого неизвестные пытались совершить наезд, открыл огонь по колесам автомобиля.

Автомобиль с пробитыми колесами остановился. Двое мужчин, находившиеся в машине, бросили ее и попытались скрыться от полицейских.

Один из подозреваемых задержан. Полиция разыскивает его сообщника.

Позднее пресс-служба полиции сообщила, что следствие не рассматривает версию теракта.