Возле отделения полиции рядом с 60-м шоссе в Негеве совершена попытка наезда на сотрудника полиции.
По информации сайта Walla News, коллега полицейского, на которого неизвестные пытались совершить наезд, открыл огонь по колесам автомобиля.
Автомобиль с пробитыми колесами остановился. Двое мужчин, находившиеся в машине, бросили ее и попытались скрыться от полицейских.
Один из подозреваемых задержан. Полиция разыскивает его сообщника.
Позднее пресс-служба полиции сообщила, что следствие не рассматривает версию теракта.