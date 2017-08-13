Полиция и ШАБАК предотвратили теракт. Предполагаемый террорист задержан

В воскресенье, 13 августа, сотрудники полиции совместно с сотрудниками Общей службы безопасности задержали предполагаемого террориста. Операция проводилась в Бейт-Сафафа, на юго-востоке Иерусалима.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что поводом для проведения операции послужила информация о палестинском арабе, намеревающимся осуществить теракт.

По информации сайта "Мако", предполагаемый террорист, будучи окруженным полицейскими, выхватил оружие и начал стрелять. Он был тяжело ранен ответным огнем.

Последний теракт "интифады ножей" был совершен 29-летней арабкой возле Шхемских ворот в Иерусалиме в субботу, 12 августа. Жительница квартала Цур Бахар после неудачной попытки нападения на религиозного еврея у стен Старого города, направилась к автобусной остановке и нанесла удар ножом мужчине, которого она приняла за еврея из-за надписи на иврите на его футболке. Жертвой нападения стал араб-христианин, сотрудник компании, обслуживающей иерусалимский трамвай. Мужчина был легко ранен в плечо и уже через несколько часов был выписан из больницы. Террористка была задержана.





