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В Израиле

Причиной вспышки кори в ЦАХАЛе стал военнослужащий, вернувшийся из Украины

время публикации: 21:02 | последнее обновление: 21:02 блог версия для печати

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что 12 посетителей поликлиники в Тель-Авиве, обслуживающей военнослужащих и гражданских лиц, заразились корью.

Согласно сообщению радиостанции, источник вспышки заболевания выявлен. Это военнослужащий, недавно вернувшийся из Украины.

Пока солдату не был поставлен диагноз, он каждый день приходил на прием к в поликлинику. В очереди вместе с ним находились сотни людей. Все они подверглись риску заражения, и им было рекомендовано немедленно показаться врачу.

Кроме того, под угрозой заражения находятся сотни людей, которые контактировали с заразившимися военнослужащими.

Министерство здравоохранения сообщило журналистам, что специалисты минздрава вместе с ЦАХАЛом пытаются не допустить дальнейшего распространение заболевания. В ЦАХАЛе, в свою очередь подчеркивают, что заразившиеся проходят службу на разных базах и, следовательно, заражение произошло не по месту службы.

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