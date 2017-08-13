Скончалась вторая пострадавшая в аварии на севере Израиля

Утром в воскресенье, 13 августа, в больнице РАМБАМ в Хайфе скончалась 19-летняя девушка, получившая тяжелые травмы в результате аварии в деревне Яфия на севере Израиля.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью на центральном шоссе в Яфие при неизвестных обстоятельствах перевернулся автомобиль. В результате аварии пострадали две девушки. Одна из них скончалась вскоре в больнице "А-Эмек" в Афуле.

Вторая была доставлена в больницу РАМБАМ, где врачи длительное время пытались спасти ей жизнь, однако усилия оказались тщетными.