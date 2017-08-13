13 августа 2017 г.
последняя новость: 11:51
От "Пусть говорят" никого не осталось
Диета поможет вернуть молодость
Фруктовая галета
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:38 В Иерусалиме автобус сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии
11:19 Индексы эффективности школьного обучения теперь можно посмотреть в интернете
10:34 Фотомодель Шломит Малка получила тяжелые травмы, упав с электрического самоката
09:15 Пять солдат ЦАХАЛа отказались спать в одной комнате с религиозными сослуживцами
07:56 Скончалась вторая пострадавшая в аварии на севере Израиля
07:47 Беспорядки в Иерусалиме, задержаны трое ультраортодоксов
07:15 Силы безопасности задержали родственников террориста, убившего израильтян в Халамише
07:11 Охранники учебных заведений угрожают 1 сентября начать забастовку
05:51 Прогноз погоды на 13 августа: малооблачно и жарко
02:15 ДТП на севере Израиля, погибла молодая девушка, еще одна получила тяжелые травмы
В Израиле

Фотомодель Шломит Малка получила тяжелые травмы, упав с электрического самоката

время публикации: 10:34 | последнее обновление: 11:18 блог версия для печати фото
Шломит Малка
Шломит Малка
Шломит Малка

В воскресенье, 13 августа, известная израильская фотомодель Шломит Малка пострадала в результате падения с электрического самоката в Тель-Авиве. Согласно опубликованной информации, авария произошла на углу бульвара Ротшильд и улицы Кармия.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей первую помощь, после чего 23-летняя женщина была доставлена в больницу "Ихилов".

Пресс-служба больницы "Ихилов" подтвердила редакции NEWSru.co.il, что пострадавшей является Шломит Малка. По словам представителя больницы, фотомодель находится в реанимации, но ее жизни не угрожает опасность.

23-летняя Шломит Малка на сегодняшний день является одной из самых популярных и востребованных израильских моделей. Она родилась в Тель-Авиве, в семье выходцев из Марокко и Украины. Карьеру профессиональной модели начала в 2011 году. Во время и после службы в ЦАХАЛе Шломит успела поработать с такими брендами, как Ralph Lauren, Bebe Fragrance, Golbary, Intimissimi, Armani, L'Oreal, Schwarzkopf, Maybelline и другими.

В мае этого года Шломит вышла замуж за известного израильского актера Иегуду Леви. Супруги живут в Тель-Авиве.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 4 июля 2017 г.
Новая коллекция Chanel в Париже: среди гостей израильтянка Шломит Малка. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Досуг // 3 ноября 2016 г.
Новый образ израильской топ-модели: госпожа президент США
// NEWSru.co.il // Досуг // 7 ноября 2014 г.
Фотомодель Шломит Малка: из ЦАХАЛа на обложку Elle







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 13 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017