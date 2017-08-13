Фотомодель Шломит Малка получила тяжелые травмы, упав с электрического самоката

В воскресенье, 13 августа, известная израильская фотомодель Шломит Малка пострадала в результате падения с электрического самоката в Тель-Авиве. Согласно опубликованной информации, авария произошла на углу бульвара Ротшильд и улицы Кармия.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей первую помощь, после чего 23-летняя женщина была доставлена в больницу "Ихилов".

Пресс-служба больницы "Ихилов" подтвердила редакции NEWSru.co.il, что пострадавшей является Шломит Малка. По словам представителя больницы, фотомодель находится в реанимации, но ее жизни не угрожает опасность.

23-летняя Шломит Малка на сегодняшний день является одной из самых популярных и востребованных израильских моделей. Она родилась в Тель-Авиве, в семье выходцев из Марокко и Украины. Карьеру профессиональной модели начала в 2011 году. Во время и после службы в ЦАХАЛе Шломит успела поработать с такими брендами, как Ralph Lauren, Bebe Fragrance, Golbary, Intimissimi, Armani, L'Oreal, Schwarzkopf, Maybelline и другими.

В мае этого года Шломит вышла замуж за известного израильского актера Иегуду Леви. Супруги живут в Тель-Авиве.