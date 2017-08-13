Взломщик квартиры в Тель-Авиве потребовал от хозяина предъявить удостоверение личности

Житель Тель-Авива 1986 года рождения был задержан по подозрению во взломе квартиры в доме на улице а-Мехога в городе. Инцидент произошел утром в воскресенье, 13 августа.

Как сообщает пресс-служба полиции, после того, как взломщика увидел хозяин квартиры, подозреваемый не растерялся, а начал кричать на него. Взломщик заявил хозяину, что тот должен ему денег, и потребовал предъявить удостоверение личности.

В тот момент, когда владелец квартиры пошел за документами, взломщик сбежал, при этом успел украсть сотовый телефон хозяина.

Полицейским удалось быстро задержать взломщика вместе с украденным телефоном.