"Живи дальше": выставка портретов женщин после мастэктомии ищет дом в Израиле

Этим летом в Тель-Авиве, в зале "Мерказ Эйнав", а потом в книжном магазине "Бабель", была показана фотовыставка LiveIt - "Живи дальше". LiveIt - это проект о жизни и женственности после онкологии и удаления груди. 18 портретов, которые были сделаны тремя фотографами. Съемки проходили в Израиле и в Москве.

Идея проекта принадлежала Инне Лесиной и заключалась в том, чтобы в дальнейшем выставка попала в онкологические отделения израильских больниц и, возможно, смогла помочь женщинам перед операцией, показав им портреты-истории тех, кто уже прошел этот путь – каждый по-своему.

В интервью NEWSru.co.il Инна, которая сама перенесла мастэктомию, рассказывала, как бродила по коридорам "Шибы" за ночь до операции и видела на месте пейзажей женщин – живых, красивых, ярких, стильных, женственных – "вся та же жизнь, только без груди".

"И я подумала, что если сделать несколько десятков таких портретов и действительно повесить их в больницах, где женщины ждут операции или проходят радиологию, мучаясь тем же выбором, то им будет легче поверить в свою безусловную женственность при любом выборе", - объясняла Инна.

Лесина быстро нашла единомышленников, которые, как и сама Инна, работали над проектом на добровольных началах. На сайте LiveIt был запущен краудфандинг для финансирования проекта. С помощью этих денег удалось оплатить студию для московских съемок проекта, визажиста, печать и оформление портретов. А отдел абсорбции тель-авивского муниципалитета заинтересовался проектом и предложил устроить выставку в мэрии, из которой, по замыслу авторов, выставка должна была отправиться по израильским больницам. Но эта, самая главная часть проекта, ради которой все было сделано, так до сих пор и не осуществилась.

В то время, как в Москве и в Вильнюсе уже полным ходом идут переговоры о размещении портретов в отделениях мастэктомии местных больниц, израильские больницы не проявляют к LiveIt никакого интереса.

Инна Лесина рассказала редакции NEWSru.co.il, что еще до открытия выставки в Тель-Авиве организаторам удалось добиться встречи с начальником отделения мастэктомии в хайфской больнице "Рамбам", однако в итоге руководство больницы ответило на предложение повесить там портреты отказом - без объяснений. По словам Лесиной, другие израильские больницы просто не отвечают на звонки и письма Инны и ее коллег.

"Я буду очень рада, если переговоры, которые мы ведем сейчас в других странах, действительно дадут результаты, и эти портреты смогут увидеть женщины, которые проходят лечение от рака груди в Москве и Вильнюсе. Но нам бы очень хотелось, чтобы и женщины, проходящие лечение в израильских больницах, смогли встретиться глазами с женщинами с этих портретов", - говорит Лесина.

Еще до открытия выставки Инна сказала в интервью нашей редакции: "Болезнь – это еще один шанс на жизнь. Вот у тебя есть жизнь, а потом происходит рак, ты вылечиваешься и понимаешь, что тебе дали жизнь еще раз. Я бы хотела, чтобы ровно это получилось в кадре". Если судить по отзывам тех, кто успел увидеть портреты в "Мерказ Эйнав" и в "Бабеле", авторам это удалось. Теперь они надеются, что портреты увидят те, кому это может оказаться нужнее всего.





