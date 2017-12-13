Задержан один из лидеров ХАМАСа шейх Хасан Юсуф

В ночь на среду, 13 декабря, в Иудее и Самарии израильскими военными, бойцами пограничной службы и сотрудниками полиции были задержаны 32 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Палестинские СМИ сообщают о задержании одного из лидеров ХАМАСа шейха Хасана Юсуфа. Судя по имеющейся информации, он был задержан в связи с его призывами к новой "интифаде".

Напомним, что в прошлый раз шейха Хасана Юсуфа задерживали за подстрекательские выступления в октябре 2015 года, вскоре после начала "интифады Эль-Кудса".

Шейх Хасан Юсуф. Краткая справка

Шейх Хасан Юсуф на момент начала "интифады аль-Аксы" (сентябрь 2000 года) считался одним из наиболее влиятельных лидеров ХАМАС на Западном берегу. Он родился в Рамалле в 1955 году, получил высшее (в том числе, религиозное) образование.

СМИ неоднократно ошибочно называли его одним из основателей ХАМАС. На самом деле, шейх Юсуф не имел отношения к созданию ХАМАС, но с 1992 года являлся спикером этой террористической организации. Роль "переговорщика" досталась ему, когда он находился в изгнании в Ливане и постоянно контактировал с Халидом Машалем, ставшим впоследствии председателем политбюро ХАМАСа.

В период "интифады Аль-Аксы" Хасан Юсуф неоднократно задерживался израильскими спецслужбами. 31 августа 2002 года он был арестован в ходе антитеррористической операции в Рамалле. После полутора лет предварительного заключения Юсуф был приговорен к году и восьми месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 30 тысяч шекелей.

Ходили упорные слухи, что сам он сотрудничает с ШАБАКом. Во время заключения Юсуфа ЦАХАЛ осуществил серию успешных ликвидаций лидеров ХАМАСа, практически обезглавив эту террористическую организацию. Так, 22 марта 2004 года был убит духовный лидер ХАМАСа шейх Ахмад Ясин, а 17 апреля того же года был уничтожен Абд аль-Азиз Ар-Рантиси, глава ХАМАСа в секторе Газы. 17 ноября 2004 года (через неделю после смерти Ясира Арафата) шейх Хасан Юсуф был освобожден из заключения.

В апреле 2005 года шейх Юсуф был вновь арестован – на сей раз за незаконное посещение Храмовой горы. Практически сразу после ареста Юсуф был освобожден. Следующий арест произошел в Рамалле 25 сентября 2005 года. Менее чем через месяц решением военного суда Израиля он был освобожден из-под стражи и переведен под домашний арест. Тогда, накануне палестинских парламентских выборов, шейх Хасан Юсуф, баллотировавшийся на выборах, выступал с призывами к соблюдению условий "каирских соглашений" и поддержке периода успокоения с Израилем.

Позже Хасан Юсуф вновь оказался в израильской тюрьме. Он сыграл определенную роль в освобождении журналиста BBC Алана Джонстона, которого захватили террористы в Газе, и требовал освобождения Гилада Шалита. Постепенно он потерял влияние в ХАМАС, чему в немалой степени способствовали публикации о его сыне-"предателе". Тем не менее, с 2007 года руководство ХАМАС регулярно включало имя Хасана Юсуфа в "список Шалита" и называло его лидером "Исламского движения сопротивления" на Западном берегу.

Юсуф вышел из тюрьмы в августе 2011 года, за несколько месяцев до обмена Гилада Шалита на более чем тысячу террористов, находившихся в израильских тюрьмах. Но вскоре после "сделки Шалита" он снова оказался в тюрьме.

Пока он находился в заключении, разразился скандал, связанный с заявлениями его старшего сына Мусаба Юсуфа Хасана, в 2007 году сбежавшего в США. В 2010-м Мусаб признался, что был осведомителем израильских спецслужб, выступая под кличкой "Зеленый принц". Благодаря предоставленной им информации, удалось предотвратить множество терактов. Сообщалось, что "Зеленый принц" помог израильским спецслужбам подготовить операции по задержанию наиболее опасных лидеров террористов: Маруана Баргути (основателя "Танзим", ФАТХ), Ибрагима Хамида (главаря боевиков ХАМАСа на Западном берегу) и Абдаллы Баргути ("инженера" ХАМАСа, специалиста по изготовлению взрывных устройств).

В конце февраля 2010 года в США вышла книга Рона Бракина "Сын ХАМАС", о судьбе Мусаба Хасана Юсуфа, в которой приводились слова некого капитана израильских спецслужб, рассказывающего о случае, когда "Зеленый принц" помог обезвредить террориста-смертника в Рамалле. При этом он говорил, что один Мусаб стоил тысячи часов работы экспертов ШАБАКа.

Позже, уже находясь в США, Мусаб Хасан Юсуф говорил, что любит Израиль и хочет жить в еврейском государстве. Но в 2012 году, когда он прилетел в Израиль из США, то был задержан для допроса, и после короткого периода пребывания в Израиле был вынужден покинуть страну.

Публиковалась противоречивая информация об отношениях между шейхом Юсуфом и его сыном Мусабом. Палестинские СМИ утверждали, что отец отрекся от "предателя". Всего у шейха Хасана Юсуфа девять детей: шестеро сыновей и три дочери.

В очередной раз шейх Хасан Юсуф оказался в израильской тюрьме осенью 2011 года. После 10 месяцев административного задержания он был приговорен к полутора годам лишения свободы. Ему инкриминировалась причастность к террористической деятельности ХАМАС. Он вышел из тюрьмы в январе 2014-го. Но уже в июне снова оказался за решеткой, вместе с другими хамасовцами, задержанными в рамках операции "Вернуть братьев". Вскоре после завершения операции "Нерушимая скала" шейха Юсуфа выпустили из тюрьмы.

Потом был арест в октябре 2015-го, вскоре после объявления ХАМАСом "интифады Эль-Кудса", и освобождение после нескольких месяцев лишения свободы. В очередной раз шейха Юсуфа задержали в декабре 2017-го, на фоне призывов ХАМАСа к новой "интифаде".





