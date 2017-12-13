Предотвращено похищение израильтян террористами ХАМАС

В среду, 13 декабря, была разрешена к публикации информация о том, что общая служба безопасности (ШАБАК) совместно с военнослужащими ЦАХАЛа и сотрудниками полиции предотвратила похищение израильтян, которое планировалось организацией ХАМАС. Террористы готовились совершить теракт в Самарии в дни праздника Ханука.

Согласно опубликованной информации, силы безопасности раскрыли террористическую ячейку, члены которой намеревались похитить военнослужащего или поселенца с одной из автобусных остановок в районе Шхема. По мнению сил безопасности, целью похищения было добиваться освобождения террористов, находящихся в израильских тюрьмах.

Как сообщили из общей службы безопасности, ячейка состояла из трех террористов, жителей деревни Тель в окрестностях Шхема. Главой ячейки был Муаэд Аштайя, 1991 года рождения. Он инициировал совершение теракта, приобрел технические средства, а также завербовал двух других участников ячейки, Мухаммада Рамадана и Ахмада Рамадана, также жителей деревни Тель (оба 1998 года рождения). Все трое террористов являются активистами организации ХАМАС, и в ходе подготовки теракта они поддерживали контакты с представителем штаба боевого крыла ХАМАС в Газе. Из сектора поступали финансовые средства, а также практические указания по подготовке к совершению теракта.

В ходе подготовки к совершению теракта боевики собирали информацию о передвижении автомобилей и порядке ожидания автобусов и попутных машин на остановках в Самарии. Террористы планировали переодеться в поселенцев, и усыпив таким образом бдительность своей жертвы, уговорить ее сесть к ним в автомобиль. Глава группировки взял на себя поиск жилого помещения в районе Шхема, где можно было бы удерживать заложника в период переговоров. После задержания террористов они выдали следствию пистолет и баллончики со слезоточивым газом.

После завершения следствия материалы переданы в прокуратуру для подготовки обвинительного заключения.





