Кризис в концерне "Тева": "Гистадрут" объявил всеобщую забастовку

В связи с угрозой закрытия предприятий концерна "Тева" в Израиле, председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут Клалит") Ави Нисанкорен провел экстренный брифинг, на котором объявил о готовящейся всеобщей забастовке.

Забастовка запланирована на утро воскресенья, 17 декабря. "В воскресенье, в первую очередь, будет остановлена работа всех предприятий концерна "Тева". Муниципалитеты, банки, общественный транспорт, больничные кассы, аэропорт - в знак солидарности примут участие в забастовке", - объявил Нисанкорен. Ожидается, что забастовка закончится в тот же день, в 12:00.

Ави Нисанкорен обвинил руководство концерна в предательстве идеалов его создателей. ""Тева" с радостью приняла 22 миллиарда шекелей в виде различных льгот, а теперь отвернулась от своих рабочих", - заявил глава "Гистадрута".

Глава "Гистадрута" не скрывает, что он надеется с помощью забастовочных санкций добиться вмешательства главы правительства Биньямина Нетаниягу и министра финансов Моше Кахлона.

Руководство "Тевы" еще не обнародовала программу массовых увольнений, планируя это сделать в четверг, 14 декабря. О ситуации в "Теве" известно пока только из СМИ.

По информации издания "Калькалист", руководство намерено уволить 3,3 тысячи сотрудников в Израиле и закрыть или продать в ближайшие месяцы практически все израильское производство. Оставшиеся предприятия будут работать над производством сложных препаратов.

Согласно изданию, на продажу будут выставлены завод по производству пластика в Кирьят-Шмоне и большой логистический склад в Шоаме.

Завод "Плантекс" в Нетании планируется закрыть, переведя производство в Китай и Индию. Также планируется закрыть исследовательский центр "Асиа" в Петах-Тикве и завод "Тева-Тек" в Рамат-Ховаве, исследовательский центр "Абик" в Нетании, заводы в Ашдоде и один из двух заводов в Иерусалиме. В штаб-квартире "Тевы" в Петах-Тикве планируется уволить 650 работников.

"Нисанкорен слаб, Кахлон у нас в кармане, они ничего не сделают, если действовать быстро и не останавливаясь" - цитирует "Калькалист" заявление одного из участников ночного совещания совета директоров "Тевы", на котором была утверждена программа сокращений.





