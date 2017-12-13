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13 декабря 2017 г.
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В Израиле

Сдерот подвергся ракетному обстрелу. Две ракеты сбиты "Железным куполом"

время публикации: 20:33 | последнее обновление: 23:35 блог версия для печати фото
Израиль подвергся ракетному обстрелу. Две ракеты сбиты "Железным куполом"
Израиль подвергся ракетному обстрелу. Две ракеты сбиты "Железным куполом"
Израиль подвергся ракетному обстрелу. Две ракеты сбиты "Железным куполом"

Сирены системы раннего предупреждения о ракетных и минометных обстрелах прозвучали в населенных пунктах, находящихся на границе с сектором Газы.

Сигнал тревоги прозвучал в Сдероте, в населенных пунктах региональных советов Шаар а-Негев, Сдот Негев, Хоф Ашкелон.

Местные жители сообщают, что они видели залпы "Железного купола". По предварительной информации, ракета была сбита системой ПРО.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что системой ПРО "Железный купол" были сбиты две ракеты, запущенные из сектора Газы.

Еще одна ракета упала на незастроенной местности в округе Эшколь. При этом в Эшколе не звучали сирены, предупреждающие об обстреле.

В общей сложности, в сторону Израиля были запущены четыре ракеты. Одна ракета упала на территории сектора Газы. Нанесен ущерб школе, принадлежащей Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщила, что парамедики оказали помощь трем людям в Западном Негеве. 30-летний мужчина упал и получил травму, когда искал укрытие. Еще двум людям потребовалась помощь для выхода из шокового состояния.

Нет данным о раненых или причиненном материальном ущербе.

Информация уточняется.

Отметим, что израильская территория третий день подряд подвергается обстрелам из сектора Газы.

Gресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в связи со сложной ситуацией в области безопасности принято решение закрыть КПП "Эрез" и КПП "Керем Шалом". В сообщении говорится, что оба контрольно-пропускных пункта на границе с сектором Газы прекратят работать с четверга, 14 декабря.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Декабрь. 10 обстрелов. 17 ракет. Нет пострадавших (по данным на 13 декабря).

Ноябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Октябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Сентябрь. Ни одного обстрела не зафиксировано.

Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.

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Среда, 13 декабря 2017 г.
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