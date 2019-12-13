Кто виноват в провале и какой будет предвыборная драка. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Вечером в среду, 11 декабря, по Кнессету пронесся слух: четверка лидеров "Кахоль Лаван" заседает в канцелярии Бени Ганца. На часах было почти 22:00, до окончательного и бесповоротного роспуска Кнессета 22-го созыва оставалось чуть более двух часов. В атмосфере неготовности поверить в то, что безумная возможность третьих за одиннадцать месяцев выборов реализуется и поиска надежды на ее предотвращение, эта встреча моментально вызвала массу слухов и предположений. "Что-то происходит? Что-то сдвинулось?", – спросил я у источника в блоке "Кахоль Лаван". "Разве что межпозвоночный диск сдвинулся", – последовал ответ. Еще через два часа время, отведенное на сбор рекомендаций на пост премьер-министра, истекло. Кнессет 22-го созыва распущен.

Сцены последних часов и дней перед объявлением очередных внеочередных выборов отражают всё происходившее все 11 недель многострадальных и бесплодных коалиционных переговоров. Бесконечные слухи, сознательно запускавшаяся дезинформация, пробные шары, медийные манипуляции и обмен обвинениями. Всего этого было предостаточно. Но в тот момент, когда переговоры, контакты и проверки возможных компромиссов доходили до точки , где необходимо было принятие решений, на пути всякий раз вставала четверка политиков, не желавших или неспособных на необходимый, действительно болезненный компромисс.

Биньямин Нетаниягу согласился на короткий срок пребывания на посту премьер-министра. Не два года, не год, и даже не полгода. В последние дни перед крахом переговоров источники в "Ликуде" говорили мне, что и четыре месяца – возможный вариант. Более того, Нетаниягу дал согласие на принятие пакета законов, гарантирующих уход Нетаниягу со сцены после истечения согласованного срока. Однако после каждой встречи переговорных групп "Ликуд" публиковал сообщение об отсутствии прогресса, о стагнации, в самом оптимистичном варианте – об улучшении атмосферы. Нетаниягу не был готов уступить в главном, в первенстве в ротации. Нужно ли оно ему для каких-то свершений, для того, чтобы явиться в суд в качестве премьер-министра, а не бывшего депутата, или просто это был повод сорвать переговоры – точно не знает никто. Факт остается фактом – именно дискуссия о ротации привела к провалу попыток сформировать коалицию.

Бени Ганц готов был проявить гибкость и вести серьезные переговоры о правительстве с Нетаниягу. Но генерал-лейтенант запаса не смог преодолеть инстинкт военного и "воткнуть нож в спину" своим товарищам по "Кахоль Лаван" – Лапиду и Яалону, категорически возражавшим против союза с обвиняемым премьером. В ночь роспуска Кнессета многие говорили о том, что Ганц упустил вероятно единственную возможность посидеть в кресле премьер-министра.

Яир Лапид смирился с тем, что в ближайшие годы он не будет кандидатом в премьер-министры, и отказался от ротации с Бени Ганцем. "Это решение далось мне на удивление легко", – сказал Лапид на заседании фракции "Кахоль Лаван". Те, кто беседовали с ним перед принятием решения, описывают несколько иную картину. "Он был очень задумчив. Так выглядит человек, которому тяжело на душе", – рассказал один из беседовавшим с Лапидом накануне. Лидер "Еш Атид" долго и тяжело работал над позиционированием себя в качестве альтернативы Нетаниягу. А потом Бени Ганц меньше чем за год вытеснил его с этой позиции. По крайней мере, на время.

Авигдор Либерман продолжил партию, которая принесла ему успех в сентябре 2019 года. Эта партия основана на трех простых и понятных избирателю заявлениях: ультраортодоксы и арабы – угроза сионистскому проекту, Биньямин Нетаниягу – заложник ультраортодоксов, НДИ – единственная партия, которая держит свое слово. Верность этой тактике не могла позволить Либерману, как ожидали многие, в том числе автор этих строк, пойти на компромисс и присоединиться к узкой коалиции.

Четыре лидера разыграли свои партии, что привело страну к третьим выборам. Они будут короткими (на месяц короче предыдущих), бессодержательными, ибо то немногое, о чем спорят в политической системе, помимо "за Биби или против Биби", обглодано во время апрельских и сентябрьских выборов, – и очень агрессивными.

В ближайшие две недели "Ликуд" будет занят праймериз. Впервые за много лет речь идет о реальной конкуренции. По всеобщему мнению, Биньямин Нетаниягу одержит победу (хотя и третьих выборов никто не предвидел), однако Гидеон Саар постоянно усиливается. В последние часы в "Ликуде" говорят о том, что Гилад Эрдан взвешивает возможность поддержать Саара. Такой шаг может иметь эффект снежного кома. Однако Саар рассчитывает не столько на победу уже сейчас, сколько на роль естественного преемника, когда Нетаниягу сойдет со сцены. Если глава правительства одержит победу на праймериз, он окажется перед дилеммами, которые сопровождали его в ходе прошлой предвыборной кампании. Две дилеммы, очевидно, основные: отношение к НДИ и отношение к небольшим правым партиям.

Прошлый кампейн "Ликуд" посвятил агрессивной атаке на Авигдора Либермана и НДИ. Успеха это не принесло, и, судя по сообщению "Кешет", Нетаниягу намерен пересмотреть эту тактику. Вместо борьбы за голоса избирателей Либермана "Ликуд" направит усилия на работы с потенциальными избирателями "Ликуда", не явившимися на избирательные участки 17 сентября. Именно в этих голосах Нетаниягу видит залог успеха, которым может быть только получение 61 мандата без НДИ. Если в сентябре избиратели остались дома из-за того, что не хотели голосовать за Нетаниягу, подозреваемого в уголовных преступлениях, "Ликуду" придется приложить массу усилий для того, чтобы убедить их голосовать за Нетаниягу, обвиняемого в уголовных преступлениях.

На правом фланге творится хаос, и Нетаниягу, судя по всему, придется отказаться от обычной своей мантры: "Только крупный "Ликуд"". Сейчас уже всем понятно, что коалицию формирует тот, у кого есть поддержка блока, а не тот, кто возглавляет крупнейшую партию. "Ликуд" заинтересован, а по некоторым сведениям, уже действует с целью сформировать две структуры, которые будут баллотироваться на правом фланге: "Новые правые" + "Зеут" и "Байт Иегуди – "Ихуд Леуми" + "Оцма Иегудит". Удастся ли это пока неизвестно, так как сейчас правый лагерь занят своим любимым делом: выяснением, кто будет его возглавлять. Очевидно лишь, что без создания двух таких структур, 61 мандата праворелигиозному блоку не видать.

Аналогичные проблемы есть и у левых. "Авода-Гешер" и "Демократический лагерь" балансируют на грани электорального барьера и лишают Бени Ганца спокойного сна, ибо провал одной из них означает окончательное и бесповоротное поражение блока.

В отсутствии четкой повестки дня многое на этих выборах будет отдано на волю случая. Эскалация на юге или на севере поведет предвыборную дискуссию в одну сторону, развитие уголовно-процессуальной темы отправит ее в совершенно иное русло. Но, в конечном счете, все по-прежнему вращается вокруг одного человека: Биньямина Нетаниягу.

Критически важным моментом будет и явка на избирательные участки. Ожидается, что она будет заметно ниже, чем в сентябре 2019 года (69.83%). Это придаст сил партиям, представители которых всегда являются на избирательные участки.

До выборов в Кнессет 23-го созыва остался 81 день.





