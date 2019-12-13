Выборы в Кнессет 23-го созыва: итоги первого опроса среди русскоязычных израильтян

На сайте NEWSru.co.il завершен первый опрос о политических предпочтениях после объявления о третьих менее чем за год досрочных парламентских выборах.

В опросе, который проводился в течение одних суток, 12-13 декабря, приняли участие 2.735 респондентов (2.106 из них ответили на все 14 вопросов). Опрос был предназначен для израильтян, имеющих право голоса на выборах.

ИТОГИ ОПРОСА

Почти 88% участников опроса намерены голосовать на выборах в Кнессет 23-го созыва 2 марта 2020 года. Около 10% однозначно заявили, что голосовать не станут. Причем тех, кто голосовал на прошлых выборах, но не собирается приходить на избирательный участок в марте, в несколько раз больше, чем тех, кто на прошлых выборах не голосовал, а на предстоящих намерен голосовать.

Был задан вопрос: "Кто, с вашей точки зрения, больше других виноват в том, что Израиль в третий раз менее чем за год идет на выборы?" (Можно было выбрать несколько вариантов ответа). 60% в числе главных виновников такой ситуации назвали Биньямина Нетаниягу, 36% – Авигдора Либермана, 31% – Бени Ганца, 23% – Яира Лапида.

Вопрос: "К кому из перечисленных ниже политиков ваше отношение ухудшилось после провала коалиционных переговоров и объявления о новых выборах?" 56% назвали Биньямина Нетаниягу, 37% – Бени Ганца, 36% – Авигдора Либермана, 28% – Яира Лапида, 13% – Нафтали Беннета, 11% – Айелет Шакед, 8% – Юлия Эдельштейна.

Вопрос: "К кому из перечисленных ниже политиков ваше отношение улучшилось после провала коалиционных переговоров и объявления о новых выборах?" 38,5% назвали Авигдора Либермана, 18% – Биньямина Нетаниягу, 13% – Юлия Эдельштейна, по 10% – Айелет Шакед и Нафтали Беннета, по 9% – Яира Лапида и Бени Ганца.

Большинство опрошенных, 51%, поддерживают предложение о введении прямых выборов главы правительства. 25% однозначно выступают против этого.

Если бы выборы в Кнессет 23-го созыва состоялись сегодня, 44% наших читателей отдали бы свои голоса партии "Наш дом Израиль", 28% – "Ликуду", 11,5% – "Кахоль Лаван". Партия "А-Ямин а-Хадаш" получает 3% голосов. По 1% получают "Оцма Иегудит" и "Демократический лагерь". За остальные партии и блоки голосуют менее 1% наших читателей.

С учетом возможного снижения явки на предстоящих выборах, по оценкам политологов, голоса русскоязычных избирателей принесут 14-15 мандатов. На основании проведенного опроса можно предположить, что партия НДИ получит 6 "русских" мандатов, "Ликуд" – 4, "Кахоль Лаван" – 2. Прочие партии "целый русский мандат" не получают.

Судя по проведенному опросу, "Ликуд" на данном этапе теряет больше голосов наших читателей, чем НДИ (по сравнению с результатами прошлых выборов). Но потери голосов для этих партий незначительны. "Кахоль Лаван" голоса не теряет, но и новые не приобретает.

Если сравнивать с результатами прошлого опроса, проводившегося после предъявления обвинений Нетаниягу, поддержка "Ликуда" существенно сократилась на фоне роста популярности НДИ. Впрочем, для нашей аудитории характерно выражение поддержки политику, против которого выдвигаются обвинения – что далеко не всегда сказывается в дальнейшем на реальном голосовании.

48% опрошенных после выборов в Кнессет 23-го созыва хотели бы, чтобы было сформировано правительство национального единства на основе двух крупнейших партий "Ликуд" и "Кахоль Лаван". Менее 17% надеются на создание узкой праворелигиозной коалиции ("Ликуд", ультраортодоксы, правые партии). Почти для 12% оптимальной была бы коалиция правых и религиозных партий при участии НДИ, для 10% – коалиция левых и центристских партий при участии НДИ. Только 2% участников опроса хотели бы, чтобы была создана левоцентристская коалиция ("Кахоль Лаван", "Авода-Гешер", "Демократический лагерь") при поддержке части Объединенного арабского списка.

На посту главы правительства 32,5% хотели бы по-прежнему видеть Биньямина Нетаниягу, 19,5% – Авигдора Либермана, 12% – Гидеона Саара, 9% – Бени Ганца, по 4% – Юлия Эдельштейна и Яира Лапида, 2,5% – Айелет Шакед, 2% – Исраэля Каца.

В случае ухода Нетаниягу из политики, 22% хотели бы, чтобы правительство возглавил Либерман, 16% – Саар, 10% – Ганц, 8,5% – Эдельштейн, 7% – Кац, 6% – Баркат, 6% – Шакед, 4% – Лапид, 2,5% – Беннет.

При ответе на вопрос "Кого бы вы хотели видеть на посту главы "Ликуда"?" мнения наших читателей разделились: по 31% голосов получили Нетаниягу и Саар. 9% назвали Эдельштейна, 4% – Каца, 2% – Барката.

Последним был такой вопрос: "Поддерживаете ли вы предложение о предоставлении амнистии премьер-министру в обмен на его уход из политики?" 37,5% ответили: "Нет, это противоречит принципу равенства перед законом". 19%: "Да, это выведет страну из политического тупика". 16%: "Нет, это создает опасный прецедент". 13%: "Да, Нетаниягу много сделал для страны".





