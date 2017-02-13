13 февраля 2017 г.
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В Израиле

Задержан житель Хайфы, выдававший себя за российского военного дипломата

время публикации: 12:49 | последнее обновление: 13:23 блог версия для печати фото
Задержанный
Автомобиль задержанного
Документы задержанного

В ночь на понедельник, 13 февраля, в населенном пункте Тамра был задержан 41-летний житель Хайфы, находившийся за рулем автомобиля с дипломатическими номерными знаками и одетый в военную форму с российским флагом.

Как сообщает пресс-служба правоохранительных органов, дипломатический номерной знак привлек внимание полицейских, и они потребовали от водителя остановиться.

В автомобиле был обнаружен синий проблесковый маячок, документы, которые предположительно являются фальшивыми, а также дополнительный комплект иностранной военной формы со знаками отличия.

Полиция задержала мужчину по подозрению в попытке выдать себя за военного дипломата.

13 февраля он предстанет перед судом, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.

В посольстве России в Израиле редакции NEWSru.co.il сообщили, что полиция не связывалась с российской дипломатической миссией по поводу этого инцидента.



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