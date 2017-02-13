13 февраля 2017 г.
последняя новость: 18:45
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:43 Полиция задержала начальника стройки в Бат-Яме, на которой рухнул подъемный кран
16:52 14 февраля в учебных заведениях Израиля состоятся учения Управления тылом
16:27 На стройке в Бат-Яме рухнул подъемный кран: есть пострадавшие
15:45 В 2016 году 100 сотрудников полиции предстали перед судом
15:24 ЦАХАЛ перекрыл въезд в "деревню камнеметателей" рядом с Гуш-Эционом
15:11 На заводе в Холоне взорвалась цистерна, рабочий получил тяжелые травмы
14:39 Перед вылетом в США Нетаниягу процитировал Рабина
12:49 Задержан житель Хайфы, выдававший себя за российского военного дипломата
12:23 Президент Ривлин: "Только после аннексии Иудеи и Самарии можно утверждать закон о форпостах и землях"
11:36 В медицинском центре "Шиба" умер пилот легкого самолета, разбившегося в округе Шарон
В Израиле

На стройке в Бат-Яме рухнул подъемный кран: есть пострадавшие

время публикации: 16:27 | последнее обновление: 17:42 блог версия для печати фото
На стройке в Бат-Яме рухнул подъемный кран: есть пострадавшие
На стройке в Бат-Яме рухнул подъемный кран: есть пострадавшие
На стройке в Бат-Яме рухнул подъемный кран: есть пострадавшие
ВСЕ ФОТО

Около 16:20 в диспетчерский пункт полиции и службы скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о крушении подъемного крана на одной из строительных площадок Бат-Яма и сведения о пострадавших.

ЧП произошло на пересечении улиц А-Комемиют и А-Навиим, место происшествия перекрыто полицией.

70-метровый подъемный кран рухнул, перекрыв проезжую часть улицы А-Навиим, и смяв легковой автомобиль. Мужчина, сидевший в машине, получил травмы средней степени тяжести.

Для того, чтобы добраться до крановщика и оказать ему медицинскую помощь, парамедикам службы скорой помощи "Маген Давид Адом" потребовалась помощь пожарных, которые "вырезали" оператора автогеном из груды железа. Крановщик получил тяжелые травмы.

Кроме того, в результате этого происшествия пострадали двое прохожих, находившихся недалеко от строительной площадки: мужчина и 9-летняя девочка получили легкие травмы.

Все пострадавшие доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Улица А-Комемиют перекрыта для движения транспорта от А-Навиим до Ицхак Саде.

Производственная авария в Бат-Яме произошла на фоне борьбы крановщиков за свои права. 1 февраля более 200 из 1.200 машинистов башенных кранов уволились в знак протеста против условий работы и уровня оплаты труда. Основные требования крановщиков – улучшение уровня безопасности труда, социальные выплаты и повышение зарплат.

8 февраля Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") объявила от лица операторов башенных кранов состояние трудового конфликта, позволяющее им полностью заблокировать строительство в стране, если в течение 14 дней не будет разрешен кризис в переговорах с объединением строительных подрядчиков.

Видео с места происшествия предоставлено пресс-службой полиции



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 13 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017