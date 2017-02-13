На стройке в Бат-Яме рухнул подъемный кран: есть пострадавшие

Около 16:20 в диспетчерский пункт полиции и службы скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о крушении подъемного крана на одной из строительных площадок Бат-Яма и сведения о пострадавших.

ЧП произошло на пересечении улиц А-Комемиют и А-Навиим, место происшествия перекрыто полицией.

70-метровый подъемный кран рухнул, перекрыв проезжую часть улицы А-Навиим, и смяв легковой автомобиль. Мужчина, сидевший в машине, получил травмы средней степени тяжести.

Для того, чтобы добраться до крановщика и оказать ему медицинскую помощь, парамедикам службы скорой помощи "Маген Давид Адом" потребовалась помощь пожарных, которые "вырезали" оператора автогеном из груды железа. Крановщик получил тяжелые травмы.

Кроме того, в результате этого происшествия пострадали двое прохожих, находившихся недалеко от строительной площадки: мужчина и 9-летняя девочка получили легкие травмы.

Все пострадавшие доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Улица А-Комемиют перекрыта для движения транспорта от А-Навиим до Ицхак Саде.

Производственная авария в Бат-Яме произошла на фоне борьбы крановщиков за свои права. 1 февраля более 200 из 1.200 машинистов башенных кранов уволились в знак протеста против условий работы и уровня оплаты труда. Основные требования крановщиков – улучшение уровня безопасности труда, социальные выплаты и повышение зарплат.

8 февраля Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") объявила от лица операторов башенных кранов состояние трудового конфликта, позволяющее им полностью заблокировать строительство в стране, если в течение 14 дней не будет разрешен кризис в переговорах с объединением строительных подрядчиков.

Видео с места происшествия предоставлено пресс-службой полиции







