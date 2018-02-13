Израильтяне выбирают президента РФ: Собчак обошла Путина. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершился опрос "Выборы президента России", целью которого было выяснение предпочтений нашей читательской аудитории по данной теме. Голосование проводилось после того, как ЦИК РФ утвердил список кандидатов.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта, в них смогут принять участие граждане РФ, проживающие или временно находящиеся в Израиле, имеющие действующий российский паспорт.

В нашем онлайн-голосовании могли участвовать все желающие.

В опросе, который проводился в течение одних суток (12-13 февраля), приняли участие 2.649 респондентов (2.312 из них ответили на все 12 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

44% участников этого опроса имеют право голосовать на выборах президента РФ (у них есть действующий российский паспорт). Более половины из представителей этой категории заявили, что собираются голосовать 18 марта.

52,5% опрошенных не согласны с мнением, что гражданин Израиля, даже имеющий другое гражданство, должен участвовать только в израильских выборах. 28% с таким мнением согласны.

30% читателей NEWSru.co.il заявили, что на эти выборах голосовали бы "против всех". Из кандидатов больше всего голосов – 24% – получила Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"). 19% отдали предпочтение действующему президенту РФ Владимиру Путину, 11% – лидеру партии "Яблоко" Григорию Явлинскому. Далее следуют: Павел Грудинин (КПРФ) – 7% и Владимир Жириновский (ЛДПР) – 3%. Еще три зарегистрированных кандидата – Борис Титов ("Партии Роста"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") – получили менее 1% голосов.

43,5% участников опроса заявили, что отдали бы свой голос за оппозиционера Алексея Навального, если бы он был допущен к выборам. 66% не считают обоснованным и законным решение о недопуске Навального к участию к президентским выборам в России.

32% заявили, что положительно относятся к призывам Навального игнорировать выборы президента РФ и не участвовать в них. 35% относятся к таким призывам отрицательно.

Респондентам был задан вопрос: "Как вы считаете, зачем Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на президентских выборах?" 47% выбрали вариант ответа: "Ради "пиара"". Также частыми были такие ответы: "Чтобы помочь Кремлю "заретушировать" отказ зарегистрировать Навального" – 22%, "Чтобы оказать личную услугу другу семьи Владимиру Путину" – 19,5%, "Чтобы решить свои личные проблемы" – 19%, "Чтобы вернуться на федеральные телеканалы" – 19%, "Чтобы показать, сколько россиян выступают против происходящего в стране" – 18%, "Чтобы обратить внимание общества на важные проблемы" – 17%.

Большинство опрошенных считают, что Собчак, по всей видимости, согласовала с Путиным решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РФ. 36% заявили, что это наверняка так, 29% выбрали ответ "Скорее да, чем нет". Лишь 25% верят, что это решение не было согласовано с Путиным.

Был задан вопрос: "Как вы считаете, почему КПРФ выдвинула кандидатом в президенты предпринимателя Грудинина, а не лидера партии Зюганова?" Наиболее частые ответы: "Потому что КПРФ решила подыграть Кремлю" – 29%, "Потому что Зюганов устал от политической борьбы" – 26%, "Потому что у Грудинина больше шансов на победу" – 16%, "Потому что Грудинин – успешный "человек из народа"" – 16%.

Абсолютное большинство участников опроса, более 86%, считают, что Путин на этот раз одержит легкую победу в первом туре.

При этом почти две трети опрошенных, 64%, отрицательно относятся к тому факту, что Путин вновь баллотируется на пост президента РФ.

44% считают, что после выборов президента РФ в 2018 году ситуация в России ухудшится. 11% верят, что ситуация в России улучшится. 38% полагают, что она останется неизменной.

Онлайн-опрос и реальное голосование на прошлых выборах президента РФ

В 2012 году по результатам опроса на сайте NEWSru.co.il бизнесмен Михаил Прохоров, баллотировавшийся тогда в президенты РФ, обошел Владимира Путина. Они набрали тогда, соответственно, 47% и 15% голосов.

Однако реальное голосование на избирательных участках в Израиле в 2012 году дало другой результат: 48% проголосовали за Путина, 40% – за Прохорова.

По оценке посольства РФ, в Израиле проживают около 150 тысяч обладателей действующих российских паспортов, но в 2012 году лишь немногим более 11 тысяч, включая туристов из России, голосовали на выборах президента РФ. То есть явка российских граждан, живущих в Израиле, на тех выборах составила не более 7%.





