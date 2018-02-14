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В Израиле

Полиция рекомендовала судить Биньямина Нетаниягу

время публикации: 13 февраля 2018 г., 20:46 | последнее обновление: 13 февраля 2018 г., 23:10 блог версия для печати фото
Полиция рекомендовала судить Биньямина Нетаниягу
Полиция рекомендовала судить Биньямина Нетаниягу
Полиция рекомендовала судить Биньямина Нетаниягу

Вечером во вторник, 13 февраля, полиция опубликовала итоги расследований по делам 1000 и 2000, в которых главным фигурантом был премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что собрана доказательная база, позволяющая обосновать обвинения против премьер-министра по обоим делам.

Такая формулировка означает, что полиция рекомендует отдать премьер-министра Биньямина Нетаниягу под суд.

- "Дела Нетаниягу": полный текст сообщения полиции

По делу 2000 полиция также рекомендовала судить владельца газеты "Едиот Ахронот" Арнона (Нони) Мозеса по обвинению в даче взятки.

Материалы переданы в государственную прокуратуру. Окончательное решение по вопросу о подаче обвинения будет принимать юридический советник правительства.

В среду, 14 февраля, в парламентской комиссии Кнессета должно было состояться специальное заседание, посвященное интервью генерального инспектора полиции Рони Альшейха программе "Увда", в котором он рассказал о слежке за следователями, которые занимались делами Нетаниягу. Йоав Киш, по инициативе которого должно было состояться обсуждение, сообщил радиостанции "Кан Бет", что он не может сказать, состоится ли это заседание и какой будет его повестка.

Рекомендации были опубликованы в то время, когда в Кнессете проходило обсуждение государственного бюджета в первом чтении.

По информации сайта Walla News, в течение всего дня Биньямин Нетаниягу проводил встречи в своей канцелярии, которые были посвящены рекомендациям полиции. Глава правительства 13 февраля не появлялся в Кнессете и отменил свое участие в церемонии закладки краеугольного камня в основании нового корпуса больницы "Пория" в Тверии.

По оценкам издания "Иньян Меркази", прокуратура примет рекомендации полиции. Если юридический советник примет решение о передаче обвинительного заключения, это будет сделано сразу после летних каникул в судах.



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