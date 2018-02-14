Полиция рекомендовала судить Биньямина Нетаниягу

Вечером во вторник, 13 февраля, полиция опубликовала итоги расследований по делам 1000 и 2000, в которых главным фигурантом был премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что собрана доказательная база, позволяющая обосновать обвинения против премьер-министра по обоим делам.

Такая формулировка означает, что полиция рекомендует отдать премьер-министра Биньямина Нетаниягу под суд.

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По делу 2000 полиция также рекомендовала судить владельца газеты "Едиот Ахронот" Арнона (Нони) Мозеса по обвинению в даче взятки.

Материалы переданы в государственную прокуратуру. Окончательное решение по вопросу о подаче обвинения будет принимать юридический советник правительства.

В среду, 14 февраля, в парламентской комиссии Кнессета должно было состояться специальное заседание, посвященное интервью генерального инспектора полиции Рони Альшейха программе "Увда", в котором он рассказал о слежке за следователями, которые занимались делами Нетаниягу. Йоав Киш, по инициативе которого должно было состояться обсуждение, сообщил радиостанции "Кан Бет", что он не может сказать, состоится ли это заседание и какой будет его повестка.

Рекомендации были опубликованы в то время, когда в Кнессете проходило обсуждение государственного бюджета в первом чтении.

По информации сайта Walla News, в течение всего дня Биньямин Нетаниягу проводил встречи в своей канцелярии, которые были посвящены рекомендациям полиции. Глава правительства 13 февраля не появлялся в Кнессете и отменил свое участие в церемонии закладки краеугольного камня в основании нового корпуса больницы "Пория" в Тверии.

По оценкам издания "Иньян Меркази", прокуратура примет рекомендации полиции. Если юридический советник примет решение о передаче обвинительного заключения, это будет сделано сразу после летних каникул в судах.





