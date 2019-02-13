Самолет авиакомпании Transavia попал в зону турбулентности, 9 пассажиров получили травмы

В среду, 13 февраля, около 17:30 в международном аэропорту имени Бен Гуриона была начата подготовка к приему рейса авиакомпании Transavia и оказанию медицинской помощи пассажирам. Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что в аэропорт отправлены "скорые".

Ранее экипаж самолета, совершающего рейс из Лиона в Тель-Авив, сообщил наземным службам, что они попали в зону турбулентности, не менее пяти пассажиров получили травмы.

На борту самолета находились около 200 пассажиров.

В 17:50 самолет совершил посадку. После того, как выяснилось, что число пострадавших превышает то, которое было заявлено в сеансе связи с наземными службами, в аэропорт были отправлены дополнительные машины "скорой помощи".

Парамедики МАДА Иш-Шахар Вайс и Зив Клейнберт, оказывавшие первую помощь пассажирам, рассказывают: "Самолет около взлетной полосы ждали машины "скорой помощи" и реанимационные автомобили. После приземления лайнера, мы поднялись на борт для предварительного осмотра пассажиров. Большинство из них были совершенно спокойными. Девять пассажиров, получивших травмы в результате падения с кресел и турбулентности, находились в сознании. Некоторые из них были напуганы. Мы оказали нуждающимся первую помощь. 9 человек в возрасте от 5 до 60 лет, на "скорых" были доставлены в больницы "Бейлинсон", "Асаф а-Рофе" и "Шиба".

Один из пассажиров рейса на выходе из аэропорта рассказал 13-му каналу израильского телевидения: когда самолет попал в зону турбулентности, на борту началась паника. Его соседи плакали, кричали, молились. Те, кто не был пристегнут, были выброшены из кресел.