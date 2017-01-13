13 января 2017 г.
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В Израиле

Посольство Украины обеспокоено публикацией статей о бразильских добровольцах "Азова"

время публикации: 19:09 | последнее обновление: 19:09 блог версия для печати фото
Бразильские полицейские

Посольство Украины в Израиле распространило комментарий по поводу статьи о бразильских неонацистах, якобы, участвующих в боевых действиях на востоке страны в рядах подразделений правительственных войск.

На этой неделе бразильские СМИ сообщили о расследовании подозрений о вербовке добровольцев для войны на Украине. Бразильская полиция получила сведения о том, что движение Misanthropic Division вербует добровольцев из числа неонацистов в Порту-Алегри на юге Бразилии и отправляет их воевать на востоке Украины в составе батальона "Азов". Следователи считают, что не менее шести добровольцев были отправлены из Бразилии на Украину.

Украинское посольство выразило глубокую обеспокоенность тем, что израильские издания "The Jerusalem Post" и "The Times of Israel" перепечатали статью под названием "Бразильские неонацисты, завербованные для борьбы в гражданской войне в Украине".

Дипломатическое представительство подчеркнуло, что на Украине не гражданская война, а российская агрессия, и что ни в составе "Азова", ни в других подразделениях вооруженных сил Украины нет и никогда не было бразильских граждан.

"Посольство Украины выражает надежду, что израильские издания в будущем при публикации информации на тему Украины и, в частности, на тему полномасштабной агрессии России в восточной части Украины, будет руководствоваться проверенной информацией из надежных источников", - говорится в заявлении дипломатического представительства.

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