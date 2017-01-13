"Клалит" требует от фармацевта 4,5 миллиона шекелей за уничтоженные лекарства от рака

Больничная касса "Клалит" подала в суд иск против бывшего работника одной из аптек кассы, уничтожившего крупную партию онкологических лекарств.

Как сообщает "Гаарец", ответчик, житель Ксейфе, заявил при допросе сотрудниками службы безопасности кассы, что уничтожил лекарства на общую сумму 4,5 миллиона шекелей из мести за отказ предоставить ему обещанное продвижение по службе.

Согласно заявлению, первые два раза лекарства были приведены работником в негодность по ошибке, после чего он начал уничтожать их уже целенаправленно.

На текущий момент полиция продолжает начатое по делу около года назад уголовное расследование, однако в "Клалит" решили не дожидаться его итогов и подать гражданский иск на возмещение ущерба.