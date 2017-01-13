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В Израиле

Опрос: Лапид - самый популярный среди вероятных преемников Нетаниягу

время публикации: 10:03 | последнее обновление: 10:04 блог версия для печати фото
Опрос: Лапид - самый популярный среди вероятных преемников Нетаниягу

Опрос, проведенный по заказу The Jerusalem Post, показал, что большинство граждан Израиля считают лидера партии "Еш Атид" наиболее подходящим кандидатом на пост премьер-министра в случае отставки Биньямина Нетаниягу.

Опрос, проведенный институтом Рафи Смита среди 500 еврейских граждан Израиля, показал, что 19% хотели бы видеть Яира Лапида премьер-министром. За ним следуют Нафтали Беннет (13%), Гидеон Саар (10%), Моше Яалон (8%), Авигдор Либерман (7%) и лидер оппозиции Ицхак Герцог (4,5%).

39% опрошенных сказали, что никто из этих политиков не подходит на пост главы правительства.

Напомним, что по всем опросам Биньямин Нетаниягу все еще остается самым популярным кандидатом на пост премьер-министра, хотя исследования общественного мнения показали в последнее время значительный рост популярности партии Яира Лапида.

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