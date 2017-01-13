13 января 2017 г.
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В Израиле

Арабские политики: Нетаниягу разрушает дома, чтобы отвлечь внимание от коррупции

время публикации: 15:36 | последнее обновление: 15:47 блог версия для печати фото
Айман Уде

13 января в Калансуа прошла демонстрация протеста против сноса нескольких домов, построенных незаконно. По оценкам радиостанции "Решет Бет", в акции участвовали несколько тысяч человек.

Среди прочих, в демонстрации участвовали депутаты Кнессета от Объединенного списка и представители Высшей наблюдательной комиссии арабского сектора.

Глава Объединенного списка Айман Уде заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается отвлечь внимание от коррупционных скандалов, раздувая пропаганду против арабов и сея разрушения. Уде подчеркнул, что участники демонстрации протестуют против сноса домов, построенных на частной земле.

Депутат Мухаммад Бараке, в свою очередь, заявил, что премьер-министру не стоит провоцировать эскалацию насилия в надежде решить свои проблемы.

В минувший вторник, 10 января, в Калансуа были снесены 11 домов, построенных без надлежащих разрешений.

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