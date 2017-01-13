Прогноз погоды на 13 января: небольшое понижение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 13 января, будет немного прохладней, чем вчера. Переменная облачность, возможен слабый дождь на севере и в центре. В горах на севере сильный ветер.

В Иерусалиме – 8-13 градусов, в Тель-Авиве – 9-16, в Хайфе – 8-14, в Эйлате – 9-20. В Беэр-Шеве – 5-17, в Мицпе-Рамоне – 6-13, на побережье Мертвого моря – 14-20, в Ашкелоне – 9-17, в Ариэле – 9-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-18, на Голанских высотах – 6-14.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 70-150 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В субботу ожидается повышение температуры и понижение влажности, устойчивый восточный ветер. В воскресенье похолодает, переменная облачность, слабый дождь на севере. В понедельник ожидается небольшое повышение температуры.