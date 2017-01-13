13 января 2017 г.
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В Израиле

Вечером в субботу в Тель-Авиве пройдет демонстрация, полиция закроет несколько улиц

время публикации: 14:34 | последнее обновление: 14:46 блог версия для печати фото
Вечером в субботу в Тель-Авиве пройдет демонстрация, полиция закроет несколько улиц

Вечером 14 января в Тель-Авиве пройдет демонстрация противников действующего правительства, сообщила пресс-служба полиции. В связи с мероприятием будут перекрыты некоторые улицы.

Демонстрация начнется возле правительственного комплекса на улице Каплан примерно в 19:30 и продлится до 22:00.

Будет перекрыт участок улицы Каплан в западном направлении между улиц Менахем Бегин и Ибн Гвироль, участок улицы Ибн Гвироль между улицами Марморек и Арлозоров в обоих направлениях, а также улицы, пересекающие упомянутые.

Полицейские предупредили, что участники демонстрации должны сохранять порядок и не пытаться перекрывать перекрестки и препятствовать движению транспорта.

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