Марина Розенберг-Корытная: "Мы строим мосты"

Во время недавнего визита в Аргентину глава отдела поддержки репатриации Всемирной сионистской организации (ВСО) Марина Розенберг-Корытная дала интервью газете Itongadol. Издание выходит в Аргентине, но распространяется во всем испаноязычном мире.

В поездке Розенберг-Корытную сопровождал Марио Лев, в прошлом сотрудник Еврейского агентства, ныне председатель Всеизраильского объединения выходцев из стран Латинской Америки, Испании и Португалии.

Марина Розенберг-Корытная, репатриировавшаяся в Израиль из Казахстана в 1995 году, рассказала, что ее репатриация была первым и самым важным шагом к успеху. В первый год в Израиле она работала преподавателем и трудилась в нескольких волонтерских организаций, позднее была избрана депутатом горсовета Беэр-Шевы. Как волонтер и депутат Марина инициировала и реализовала несколько крупных важных проектов. В интервью Розенберг-Корытная рассказала о Всемирной сионистской организации и ее целях, о возглавляемом ей, созданном год назад отделе. Также речь шла о значимости алии для Израиля, о различных программах по ее поддержке, а также о необходимости изучения евреями иврита, где бы они ни жили.

Марина, расскажите о возглавляемом вами отделе, которому недавно исполнился год, о его значимости. В чем она?

Мы делаем очень важное дело. ВСО скоро исполнится 120 лет, и это почтенный возраст – для человека, но не для страны и не для сионистского проекта. Сейчас перед сионистским движением стоят масштабные задачи. Лишь 43% евреев живут в Израиле, то есть, 57% – большинство – находятся в диаспоре. Перед нами непочатый край работы. В репатриации есть что поддерживать, чему помогать, что инициировать, и это очень, очень важно. В ХХ веке крупнейшим стартапом еврейского народа и сионистского движения было создание еврейского государства Израиль. ВСО, авангард и движущая сила сионистского движения, решила грандиозную задачу, и мы по праву этим гордимся.

По прошествии 120 лет, в XXI веке, перед нашим народом и сионистским движением стоит не менее масштабная цель: возвращение 57% еврейского народа в свою страну, в свой Дом. Поэтому содействие репатриации, а именно этим и занимается наш отдел, задача первостепенной значимости и огромных масштабов.

В чем заключается ваша работа?

Важно понимать, что мы не занимаемся перевозкой людей с места на место. Мы помогаем им принять решение и как можно лучше подготовиться к его осуществлению. Государство Израиль открыто для каждого еврея, где бы он ни находился. Мы не уходим от реальности, мы прекрасно понимаем, что люди ищут, где им будет лучше, удобнее, спокойнее жить. Мы не хотим, чтобы репатрианты приезжали в Израиль только от безвыходности, отсутствия альтернативы. Мы хотим, чтобы они приезжали, движимые внутренней потребностью, осознанием того, что здесь их страна, их государство, чтобы они чувствовали себя в Израиле дома.

Почему Аргентина важна для вас?

В Аргентине перед нами открывается широкое поле деятельности. У евреев Аргентины есть сионистская закваска. Нигде в мире я не видела такого количества людей, знающих иврит, говорящих на нем. Мы считаем знание языка одним из важнейших факторов единения народа. Евреи во всем мире говорят на немецком, французском, разумеется, английском, а вот иврит услышишь редко. Но, заметьте, когда в конце позапрошлого века еврейский народ понял, что без своего государства ему не выжить, он одновременно взялся и за возрождение языка – важнейшего условия создания государства Израиль. А теперь государство нуждается в своем народе, и ради выполнения этой важнейшей задачи народу нужно знание собственного языка – иврита.

Авраам Дувдевани (председатель ВСО) сказал, что язык иврит стоит во главе приоритетов государства Израиль в его общении с еврейством диаспоры. Вы согласны с этим?

В качестве ответа приведу пример. Представьте, что вас пригласили на какое-то торжество. Вы приходите и никого там не знаете, да еще и не понимаете ни слова на языке, на котором все вокруг говорят. Как вы себя будете чувствовать? Тем более это верно в масштабах страны. Когда вы приезжаете в страну, уже зная ее язык, понимая, что говорят вокруг, будучи в курсе происходящего в стране, это совсем другое дело. Вряд ли нужно объяснять, насколько это важно.

Есть еще один аспект значимости иврита. Общаясь с евреями в других странах, я нередко с удивлением обнаруживала, что эти люди судят об Израиле и о происходящем здесь, пользуясь пропагандистскими штампами наших недругов. Было заметно, что они не понимают, что тут происходит, чем руководствуется и как действует правительство Израиля, чем живет и дышит израильское общество. Когда я начинала их расспрашивать, что вообще они знают об Израиле, то выяснялось, что всю информацию о еврейском государстве они черпают из местных СМИ на языке страны их проживания. То есть они получают информацию, переработанную их правительствами в собственных интересах, далеко не всегда совпадающих с интересами государства Израиль и израильской точкой зрения. Поэтому иврит является важным фактором донесения до евреев диаспоры правды об их стране, об Израиле.

Вы сотрудничаете с Еврейским агентством ("Сохнутом")?

Цели у нас идентичные, но у каждого – свои функции и сферы деятельности. Разумеется, мы работаем в сотрудничестве и координации со всеми инстанциями и организациями, причастными к нашему общему делу – это и Еврейское агентство, и молодежные организации и движения, и правительство Израиля. Все мы при этом осознаем, что цель у нас одна – содействовать репатриации, поощрять ее и помогать ей. У нас множество совместных проектов. Сейчас, например, мы совместно с министерством абсорбции проводим масштабное социологическое исследование по всему миру. Результаты этого исследования должны помочь нам усовершенствовать методы работы, изменить, где это необходимо, подходы. Мы хотим приспособить нашу работу к актуальным запросам и потребностям потенциальных репатриантов и тех, кто уже репатриировался. В самом начале исследования мы начали выяснять, кто, чаще принимает решение о репатриации – иными словами, кто является главным объектом нашей деятельности. Выяснилось, что главным в принятии такого решения в семье является супруга, мать семейства.

Поэтому мы сейчас разрабатываем ряд проектов и программ, ориентированных именно на женщин. Давно пора начать работать, направляя усилия туда, где это необходимо. С помощью исследования, о котором я говорила, мы сможем лучше понять, какими соображениями руководствуется люди, обдумывая решение о репатриации, что склоняет семью в ту или иную сторону, и, соответственно, сосредоточим наши усилия, поймем, что следует исправить, сделать более адресным, более конкретным.

Но и Еврейское агентство занимается поддержкой репатриации. В чем разница в методах вашей работы? И есть ли она вообще?

В отличие от "Сохнута" мы занимаемся не самой репатриацией, а подготовкой к ней. Мы делаем упор на еврейскую самоидентификацию, на иврит, на предоставление правдивой и точной информации об Израиле и происходящем здесь. Иными словами, мы строим мосты. Мы придаем людям чувство уверенности, чтобы они переходили эти мосты без опасений, понимая язык, на котором говорят у них дома, зная традиции своего народа, имея четкое представление, что их ждет и что требуется от них самих. Это именно то, что мы можем людям дать. Именно так мы готовим людей, поддерживаем их. В этом я могу опереться и на собственный, личный опыт. Ведь когда я репатриировалась, то столкнулась со многими трудностями, потому что многого не знала и ко многому не была готова. Избежать таких трудностей будущим репатриантам помогает наш Отдел. Он создан для того, чтобы каждый еврей мог с гордостью заявить: "Наш дом – Израиль".

Текст предоставлен пресс-службой ВСО. Публикуется в рамках информационного партнерства