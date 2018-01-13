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В Израиле

В Ашдоде проходят акции протеста против закрытия магазинов по субботам

время публикации: 17:00 | последнее обновление: 17:34 блог версия для печати фото
В Ашдоде проходят акции протеста против закрытия магазинов по субботам
В Ашдоде проходят акции протеста против закрытия магазинов по субботам
В Ашдоде проходят акции протеста против закрытия магазинов по субботам
ВСЕ ФОТО

В субботу, 13 января, в Ашдоде проходят массовые акции протеста против закрытия магазинов по субботам. Первая из демонстраций началась в 10:00 у магазина "Биг". В 17:00 протестующие, несколько тысяч человек, собрались на вторую акцию протеста – митинг у здания муниципалитета.

"Мы собрались здесь для того, чтобы сообщить мэру о несогласии с законом, идущим вразрез с нашими интересами", - заявили выступающие. На большинстве плакатов, принесенных участниками акции к мэрии, было написано: "Нет религиозному диктату" (на русском и иврите).

Поводом для проведения акций протеста послужило то, что в минувшую субботу, 6 января, инспекторы муниципалитета Ашдода выписали штрафы ряду владельцев мелких и крупных бизнесов, открытых в городе по субботам.

По мнению активистов, штрафы, а также отказ муниципалитета выпустить директиву, позволяющую открывать торговые точки по шаббатам, указывают на то, что руководство города намерено нарушить статус-кво, при котором светское население города, составляющее в Ашдоде подавляющее большинство, может вести привычный для себя образ жизни.

Напомним, на этой неделе Кнессет утвердил закон о порядке работы магазинов по шаббатам. Согласно новому закону, министр внутренних дел получит полномочия не утверждать новые городские законы, позволяющие открывать магазины в выходные и праздничные дни. На деле это означает, что в городах, не успевших или не пожелавших принять данную директиву, суд, при наличии соответствующих исков, может обязать муниципалитет начать борьбу с работой торговых точек по выходным.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2018 г.
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Суббота, 13 января 2018 г.
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