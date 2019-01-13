ЦАХАЛ атаковал объекты боевиков ХАМАСа в ответ на ракетный обстрел из Газы

Вскоре после полуночи, в воскресенье, 13 января, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ответ на недавний ракетный обстрел из Газы ЦАХАЛ атаковал две подземные инфраструктуры боевиков ХАМАСа в северной части сектора.

В сообщении армейской пресс-службы подчеркивается, что Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия из сектора Газы.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что цели в Газе были атакованы артиллерией и самолетами ЦАХАЛа: сначала военная авиация нанесла удар по цели в районе Шаджайя, к востоку от города Газа, затем, через несколько минут, из пушек была обстреляна другая цель, также восточнее города Газа, затем израильские ВВС атаковали цели в районах Джабаль ар-Райс и Аль-Туффа. Информации о пострадавших в результате этих ударов ХАМАС не публикует.

Как сообщалось ранее, 12 января в 20:59 сирена "Цева адом" сработала в населенных пунктах региональных советов Шаар а-Негев и Сдот-Негев, сразу после того, как в сторону израильской территории из сектора Газы была выпущена одна ракета. Пострадавших не было. Ракета упала на незастроенной местности. В 22:10 военные сообщили, что обнаружено место падения ракеты: на территории регионального совета Сдот Негев.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.











