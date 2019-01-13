Предварительный прогноз: на этой неделе ожидается снегопад в Иерусалиме

Государственная метеорологическая служба передает, что в среду, 16 января, на фоне похолодания и обильных осадков на большей части территории страны, возможен снегопад не только на Хермоне, но также в других районах Голанских высот и Верхней Галилеи, и на холмах в центре страны.

Синоптик Шарон Векслер в эфире радиостанции "Кан Бет" отметила, что пока нет однозначного прогноза о снегопаде в Иерусалиме, который может начаться в ночь на среду, когда в столице Израиля температура опустится примерно до 0 градусов по Цельсию. Метеорологи говорят о высокой вероятности снегопада на холмах в центре страны, но подчеркивают: нет уверенности в том, что в Иерусалиме образуется устойчивый снежный покров.

Мэрия Иерусалима пока не публиковала особых распоряжений по поводу подготовки к снегопаду.

Ожидается, что в четверг, 17 января, температура немного повысится, в Иерусалиме будет солнечно, осадки прекратятся. Если накануне ночью будет снегопад, снег может не растаять полностью и в этот день.

На прошлой неделе также сообщалось о возможном снегопаде в центре страны. Вечером 6 января в течение коротко времени шел мокрый снег в Гуш Эционе. Но устойчивого снежного покрова не образовалось. При этом время от времени сильный снегопад наблюдался на горе Хермон, где в настоящее время толщина снежного покрова на склонах составляет от 1 до 1,5 метров.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.