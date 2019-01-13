Праймериз в "Ликуде": изменения правил и борьба за репатриантское место

В воскресенье, 13 января, члены ЦК "Ликуда" проголосуют по предложениям об изменении порядка праймериз в предвыборный список партии. Изменения были утверждены Конституционной комиссией партии и вызывают критику многих членов ЦК, которым удалось собрать достаточно подписей для вынесения этого вопроса на тайное голосование.

Согласно предложению Конституционной комиссии, премьер-министр Биньямин Нетаниягу получил право кооптировать в список лишь одного человека на 21 место. В том случае, если Нетаниягу захочет кооптировать еще одного человека, ему потребуется для этого утверждение на специальном заседании ЦК партии. Причем Нетаниягу должен будет представить конкретное предложение и просить о кооптации конкретного лица. Напомним, что перед прошлыми выборами Нетаниягу имел право на две брони и ввел в список Бени Бегина и Анат Берко.

Помимо вопроса о праве премьера на бронирование мест, Конституционная комиссия приняла решения по поводу распределения мест для представителей округов и отдельных групп населения. Согласно выдвинутому предложению, первый кандидат от региона будет лишь на 19 месте. На прошлых выборах первый представитель регионов занимал 16 место.

За первые 18 мест будут бороться действующие кандидаты, а также те, кого не было в списке "Ликуда" в Кнессете 20-го созыва: Йоав Галант, Гидеон Саар, Нир Баркат.

Помимо 19-го места регионам предоставлены 22, 26, 29, 34, 36, 38, 39 и 42 места.

25-е место забронировано для женщины, ранее не являвшейся депутатом, 28-е место предоставлено репатриантам, 30-е – представителям не еврейского сектора. 31-е место зарезервировано для еще одной женщины, которая ранее не была депутатом, 32-е – для представителя молодежного движения, 35-е и 39-е места – за еще двумя новыми женщинами в предвыборном списке.

Изменен и порядок избрания на бронированные места. Так Аюб Кара не сможет вновь баллотироваться на место представителя не еврейского сектора, и будет баллотироваться через общий список.

В свою очередь, Авраам Нагоса получил право вторично баллотироваться на репатриантское место. Согласно изменениям в порядке праймериз, на эту "бронь" могут претендовать действующие депутаты, которые были в Кнессете не более одной каденции. Нагоса репатриировался в Израиль в 1985 году в возрасте 27 лет.

Как стало известно NEWSru.co.il, на это же бронированное место претендует депутат Шарен Аскель, родившаяся в Канаде и репатриировавшаяся в Израиль в годовалом возрасте в 1985 году.

Ожидается, что изменения в порядке избрания депутатов от "Ликуда" приведут к тому, что нынешняя партия власти сменит примерно треть депутатского состава.

В "Ликуде" полагают, что желание Нетаниягу уменьшить число представителей округов в предвыборном списке связано со стремлением премьер-министра лучше контролировать предвыборный список и препятствовать появлению там проблематичных фигур, таких как Орен Хазан.

В "Ликуде" полагают, что недавно присоединившийся к партии бывший министр строительства Йоав Галант (до недавнего прошлого депутат от партии "Кулану") займет высокое место, так как пользуется поддержкой премьер-министра. "Перед каждыми выборами структура формирования предвыборного списка меняется. Нет единого штампа. Каждый раз применяется новая формула, которая зависит от размера фракции в завершившем работу Кнессете", – сказал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il министр экологии и член Конституционной комиссии "Ликуда" Зеэв Элькин. Он пояснил, что число мест в общем списке, через который должны баллотироваться действующие депутаты, пропорционально числу депутатов. "Когда фракция была 18 человек – было 18 реальных мест в общем списке, когда фракция была 27 – было 19 реальных мест, сейчас фракция 30, а реальных мест 22-23", – сказал Элькин. По его словам, тенденция в партии заключается в том, чтобы сохранить две трети депутатского состава фракции. "Так достигается сочетание опыта и предоставление возможности новым депутатам присоединиться к списку", – пояснил он.

Касаясь изменений процесса избрания на репатриантское место, Зеэв Элькин сказал, что и в этом вопросе нет изменения устоявшихся правил. "Каждый раз применяется новая формула. Когда я баллотировался первый раз, "Ликуд" предоставил право избираться депутатам, ранее находившимся в других партиях", – сказал он.

В "Ликуде" полагают, что Нагоса получил преимущество благодаря тому факту, что является приближенным главы коалиции Давида Амсалема и на протяжении всей каденции демонстрировал свою лояльность премьер-министру. "Я не принимал участие в формировании формулы, и получил это предложение комплексным, сформулированным премьером и главой ЦК Хаимом Кацем. Мне не кажется, что по вопросам выборов внутри партии нужно выступать против премьера, если речь не идет о каких-то совершенно исключительных случаях", – считает Зеэв Элькин.

Элькин отверг утверждение, согласно которому "Ликуд" отдаляется от русскоязычного населения страны. "В "Ликуде" есть два очень активных русскоязычных политика – это я и Юлий Эдельштейн. Мы занимаем высокие посты в "Ликуде" и влияем на решение проблем, касающихся новых репатриантов, и на ситуацию в "Ликуде" в целом. Наша русскоязычность не мешает нам избираться в "Ликуде", в том числе не русскоязычными членами партии. Именно это, как мне кажется, правильная модель. Репатриантское место нужно, чтобы первый раз войти в Кнессет. Затем, чтобы пробить пресловутый "стеклянный потолок", нужно не занимать одну определенную нишу, а влиять на все. И сегодня в "Ликуде" есть два русскоязычных депутата в первой десятке. Такого нет ни в одной другой партии. Даже у Либермана их ненамного больше – всего трое". В то же время один из кандидатов на репатриантское место в списке "Ликуда" Михаил Лобовиков считает, что борьба за репатриантское место не проиграна, но после того, как Авраам Нагоса получил возможность баллотироваться, она стала крайне тяжелой. По мнению Лобовикова, ситуация, при которой Авраам Нагоса получил возможность вторично баллотироваться, сложилась отчасти из-за пассивности русскоязычных активистов "Ликуда". "Многие по-прежнему предпочитают "сидеть на заборе", высказываться в кулуарах и воздерживаться от активного участия в жизни партии. "Русское лобби в "Ликуде" действует, но чем более активны будут русскоязычные члены партии, тем эффективнее его влияние. Это не последние выборы, и мы продолжим борьбу за расширение присутствия русскоязычных кандидатов в предвыборном списке", – добавил он.

Материал подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон





