ЦАХАЛ обнаружил еще один туннель "Хизбаллы", операция "Северный щит" вскоре завершится

Утром в воскресенье, 13 января, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что накануне, в субботу на границе с Ливаном был обнаружен еще один туннель боевиков "Хизбаллы".

Этот туннель вел от южноливанской деревни Рамия в сторону Израиля и пересекал границу. В ближайшие дни планируется операция по нейтрализации данного туннеля. Соответствующее уведомление передано командованию UNIFIL.

ЦАХАЛ заявляет, что операция "Северный щит" вскоре будет завершена, так как выявлены все туннели "Хизбаллы", нарушавшие границу Израиля. При этом отмечается, что военные продолжают следить за рядом подземных объектов, работы по строительству которых ведутся на ливанской территории.

Командование ЦАХАЛа заявляет, что в ходе операции "Хизбалла" была лишена наступательного потенциала.

Операция "Северный щит"

4 декабря 2018 года командование Армии обороны Израиля объявило о начале масштабной операции на границе с Ливаном с целью нейтрализации боевых туннелей "Хизбаллы". Операции было присвоено кодовое название "Северный щит".

В тот же день было объявлено об обнаружении первого такого туннеля. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был частично разрушен в результате подрыва камеры наблюдения, когда к ней приблизились двое боевиков "Хизбаллы".

Второй туннель был обнаружен 6 декабря, он начинался в деревне Рамия. Вход в туннель находился под жилыми домами. Данный туннель также был нейтрализован. 8 декабря военные сообщали об обнаружении еще одного туннеля на границе с Ливаном, но позже было уточнено, что взят под контроль туннель, который вел из Рамии.

11 декабря командование ЦАХАЛа объявило об обнаружении на границе с Ливаном третьего туннеля боевиков "Хизбаллы" с момента начала операции "Северный щит".

16 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что обнаружен очередной, четвертый наступательный туннель "Хизбаллы" на границе с Ливаном. Точное месторасположение этого туннеля не публиковалось до 19 декабря. Военные отмечали, что туннель находится под контролем ЦАХАЛа и больше не представляет опасности для граждан Израиля.

18 декабря пресс-служба ЦАХАЛа передала в СМИ видеозапись, на которой показан один из туннелей "Хизбаллы", обнаруженный ранее на израильско-ливанской границе. На видео демонстрировалось, что военные заблокировали проход по этому туннелю, используя металлические заграждения и бетонные блоки.

19 декабря ЦАХАЛ опубликовал дополнительные сведения о четвертом туннеле "Хизбаллы". В официальном сообщении было сказано, что вход в этот туннель располагается на западной окраине шиитской деревни Рамия, находящейся в непосредственной близости от границы Израиля, недалеко от израильских поселков Штула и Зарит. Данный туннель, полностью подготовленный для проведения диверсий, на несколько метров проникал за пограничный забор на израильскую территорию. С помощью этого туннеля боевики "Хизбаллы" могли оказаться в лесистой местности на территории Израиля, что затрудняло бы их обнаружение. Армейская пресс-служба также сообщала, что обнаружить туннель удалось благодаря постоянному мониторингу происходящего около границы и выявлению подозрительной активности в Рамии и к западу от этой деревни.

20 декабря, после соответствующего доклада ООН, пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила редакции NEWSru.co.il, что найденные в ходе операции "Северный щит" туннели "Хизбаллы" не имели выходов на территории Израиля. При этом было подчеркнуто, что туннели уходили вглубь израильской территории и представляли непосредственную угрозу для израильских граждан.

26 декабря пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что несколько дней назад на границе с Ливаном был обнаружен еще один туннель террора, который вел из деревни Айита аш-Шааб на израильскую территорию. Участок туннеля был уничтожен контролируемым взрывом.

27 декабря ЦАХАЛ объявил о разрушении туннелей, которые вели в сторону Метулы от южноливанской деревни Кафр Кила. В эти туннели была закачана бетонная жидкая смесь.

12 января военные обнаружили еще один туннель, который вел из Рамии и пересекал границу Израиля.

Утром 13 января ЦАХАЛ объявил о скором завершении операции "Северный щит".

О ходе операции командование ЦАХАЛа регулярно информирует руководство UNIFIL. При этом официальный Иерусалим заявляет, что строительство туннелей, ведущих с территории Ливана в Израиль, являются грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года. Ответственность за эти враждебные действия Израиль возлагает не только на "Хизбаллу", но и на правительство Ливана.

Правительство Израиля информирует также власти США и стран ЕС о ходе операции "Северный щит". 12 декабря в Москве представители командования ЦАХАЛа рассказали российским коллегам о том, как проводится эта операция. 19 декабря в Израиль прибыла делегация Совета Федерации России, которую также ознакомят с ходом операции.





