Рон Коби прокомментировал свою отставку с поста мэра: "Нетаниягу продал Тверию Арье Дери"

Около 23:00 Рон Коби, отстраненный от должности мэра Тверии, в ходе прямой трансляции на Facebook прокомментировал решение МВД. О прямой трансляции он объявил заранее. В мэрию к указанному часу пришли жители города, чтобы выразить ему свою поддержку.

Рон Коби заявил, что Биньямин Нетаниягу "продал Тверию Арье Дери", а также религиозным партиям. Он считает, что основной причиной его отставки стали "светские" реформы в городе, инициатором которых он был. При этом Рон Коби заявил, что, будучи на посту мэра, он никогда не выступал против религии, но был против "диктата религиозных".

Жители города, которым Рон Коби предоставил слово во время трансляции, заявляли, что МВД "украло у них демократию".

Рон Коби объявил о том, что во вторник, 14 декабря, он собирается опротестовать решение МВД в БАГАЦ.

Отметим, что официальной причиной отставки мэра Тверии стала неспособность городского совета в установленные МВД сроки принять городской бюджет. Решение о снятии Рона Коби с должности было принято после проведения слушаний в МВД, а само решение принимал не Арье Дери, а Зеэв Элькин, которому глава МВД Арье Дери передал свои полномочия при рассмотрении этого вопроса.

В течение всего дня Рон Коби хранил молчание и не отвечал на телефонные звонки журналистов.

Председателем временного совета Тверии назначен замдиректор МВД Мони Маатука. Арье Дери объявил, что 14 января Маатука займет кабинет мэра Тверии.





