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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2020 г., 13:55

В Иерусалиме раскрыта секта: 50 женщин с детьми содержались в рабских условиях

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В Иерусалиме раскрыта секта: 50 женщин с детьми содержались в рабских условиях В Иерусалиме раскрыта секта: 50 женщин с детьми содержались в рабских условиях

В понедельник, 13 января, силами полиции иерусалимского округа была проведена операция в помещениях, где в рабских условиях силой удерживались около 50 женщин вместе с их детьми, сообщает пресс-служба правоохранительных органов. Глава отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман рассказал: "Речь идет о секте, которая действовала под прикрытием так называемого Семинара для женщин. Секту возглавлял 60-летний мужчина, властвовавший над этими женщинами и полностью ограничивавший их свободу. Эти женщины не могли общаться с внешним миром, в том числе со своими родственниками, без разрешения этого человека". Полиция задержала мужчину, возглавлявшего секту. Вместе с ним были задержаны восемь женщин, которые, по подозрению полиции, могут быть сообщницами руководителя секты. В числе задержанных жена этого мужчины.

Судя по имеющейся информации, секта существовала несколько лет. Следствие проверяет, совершались ли главным подозреваемым сексуальные преступления в отношении женщин, содержавшихся в рабских условиях. Проверяется также, совершались ли какие-либо насильственные действия, в том числе сексуального плана, по отношению к детям.

Информацию о секте правоохранительные органы получили благодаря женщинам, которым удалось сбежать. "Так называемый "властелин" сам отыскивал для женщин-рабынь работу. Большую часть своей заплаты эти женщины были обязаны отдавать главе секты. Если женщины не повиновались, они подвергались моральным или физическим наказаниям со стороны главного подозреваемого", – говорит майор Зингерман.

Следствие в начальной фазе. Главным подозреваемым инкриминируется содержание людей в рабстве и мошенничество.

Судя по фото- и видеоматериалам полиции, главой секты был ультрарелигиозный еврей или человек, выдающий себя за такового. Днем 13 января он был доставлен в мировой суд в Иерусалиме для принятия решения о целесообразности продления содержания его под стражей. Суд продлил арест на семь суток.



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