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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2020 г., 06:53

"Авода-Гешер" и МЕРЕЦ пойдут на выборы единым списком

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Амир Перец, Орли Леви-Абукасис и Ницан Горовиц

Партии МЕРЕЦ, "Авода" и "Гешер", представляющие левый фланг израильской политики, договорились об объединении списков на выборах в Кнессет 23-го созыва.

Окончательное решение идти на выборы одним списком было принято по итогам встречи, состоявшейся в доме председателя партии "Авода" Амира Переца.

Список будет баллотироваться в Кнессет с бюллетенем אמת ("Эмет"), исторически ассоциирующимся с партией "Авода". Возглавит список Амир Перец, на втором месте будет Орли Леви-Абуксис ("Гешер"), на третьем - Ницан Горовиц (МЕРЕЦ).

Официальное объявление об объединении списков будет сделано на пресс-конференции, которая состоится в Тель-Авиве в 17:00.

Партия "а-Мифлага а-Йерука" Став Шафир не войдет в новый блок.



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