Рон Коби снят с должности мэра Тверии

В понедельник, 13 января, Зеэв Элькин, на которого глава МВД Арье Дери передал полномочия по принятию решения о дальнейшей судьбе мэра Тверии, принял решение отстранить Рона Коби от занимаемой должности. Об этой сообщила новостная корпорация "Кан".

Отставке мэра Тверии предшествовали слушания в министерстве внутренних дел.

Рон Коби был отстранен от должности мэра после того, как провалились многочисленные попытки горсовета утвердить городской бюджет.

После принятия решения о снятии Рона Коби министр внутренних дел Арье Дери созвал совещание, на котором замдиректор МВД Мони Маатука был назначен председателем временного совета Тверии, места в совете займут госслужащие различных ведомств.

Израильские телеканалы сообщают, что Рон Коби закрылся в своем кабинете в мэрии и не отвечает на телефонные звонки. Предположительно, во вторник, 14 января, он обратится в Высший суд справедливости с тем, чтобы остановить свою отставку.

Вместе с тем, Арье Дери заявил, что с завтрашнего дня кабинет мэра в муниципалитете Тверии займет Мони Маатука.