Утверждено создание комиссии для обсуждения просьбы Нетаниягу об иммунитете

Члены распределительной комиссии Кнессета утвердили полномочия парламента сформировать организационную комиссию, которая приступит к обсуждению просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу об иммунитете.

В соответствии с решением, для создания комиссии не потребуется согласие спикера Кнессета. 16 членов комиссии проголосовали "за", депутат Шломо Караи голосовал "против".

Остальные депутаты от "Ликуда" и партий праворелигиозного блока покинули зал заседаний, объявив, что речь идет об "игре с заранее известными результатами", и о комиссии, принимающей решения, на которые не имеет полномочий.

Позднее сегодня состоится повторное заседание комиссии, на котором будет обсуждаться состав и порядок обсуждения вопроса об иммунитете. Затем состав комиссии будет вынесен на утверждение внеочередного пленарного заседания Кнессета, после чего глава комиссии (предположительно это будет Ави Нисанкорен) обратится к Юлию Эдельштейну за формальным разрешением на начало работы. Это разрешение будет дано автоматически и тогда начнется обсуждение просьбы премьер-министра об иммунитете.

Ожидается, что в состав комиссии войдут 30 депутатов: 14 от праворелигиозного блока, 14 от левоцентристского и два от НДИ.

Одновременно в политических кругах продолжают обсуждать решение партий "Авода-Гешер" и МЕРЕЦ пойти на выборы единым списком. Лидер блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил: "Я очень рад, что все сложилось, и приветствую объединение. Амир Перец, Орли Леви и Ницан Горовиц приняли правильное решение, придя к выводу, что вместе они защищены гораздо лучше. Хорошо, что слева от "Кахоль Лаван", являющийся центристской партией, находится политическая сила".

Ранее был опубликована первая десятка нового списка "Эмет". Его возглавляет Амир Перец, на втором месте – Орли Леви-Абукасис, на третьем – Ницан Горовиц. Далее следуют Тамар Зандберг, Ицик Шмули, Мейрав Михаэли, Яир Голан, Илан Гильон, Омер Бар-Лев, Ревиталь Суэйд.

В политических кругах отмечают, что на реальных местах левого блока нет ни одного араба, ни одного выходца из бывшего СССР и ни одного репатрианта из Эфиопии. Бывший депутат Исауи Фрейдж, оказавшийся на 11 месте, заявил, что речь идет о дискриминации. "Как обычно, проще всего создавать союзы за счет арабов", – сказал он.

Вечером 12 января состоится пресс-конференция, на которой лидеры новоиспеченного блока представят свою программу. 13 января пройдет конференция партии "Авода", на которой будет утвержден союз с МЕРЕЦ.

Продолжается процесс формирования списков и в правом лагере. 12 января в Нехалим состоится заседание ЦК "Байт Иегуди", на котором будет утверждено предложение о совместном участии в выборах с партией "Оцма Иегудит". В настоящий момент шансы на создание единого правого списка оцениваются как невысокие.