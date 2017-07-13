13 июля 2017 г.
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Суд продлил на пять дней арест подозреваемых по "делу субмарин"

время публикации: 11:48 | последнее обновление: 11:52 блог версия для печати фото
Суд продлил на пять дней арест подозреваемых по "делу субмарин"

В четверг, 13 июля, мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил на пять дней срок содержания под стражей бизнесмена Мики Ганора и бывшего заместителя главы совета по национальной безопасности Авриэля Бар Йосефа.

Они подозреваются в причастности к коррупционному скандалу вокруг приобретения подводных лодок в Германии.

Ганор подозревается в мошенничестве и отмывании денег, а Бар Йосеф во взяточничестве и получении прибыли обманным путем.

Бар-Йосеф и Ганор были задержаны 10 июля во время совместной операции сотрудников полиции Израиля, налогового управления и управления по борьбе с отмыванием капитала.

Согласно подозрениям полиции, часть документов по сделке о закупке субмарин в Германии была уничтожена. В полиции полагают, что документы были вынесены из офиса бизнесмена Мики Ганора, а затем уничтожены адвокатом Роненом Шемером.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2017 г.
"Дело субмарин": полиция просит продлить арест Мики Ганору и Авриэлю Бар-Йосефу







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Четверг, 13 июля 2017 г.
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