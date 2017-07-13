13 июля 2017 г.
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Гендиректор компании "Безек" Стелла Хендлер отправлена под домашний арест

время публикации: 18:42 | последнее обновление: 18:42 блог версия для печати фото
Гендиректор компании "Безек" Стелла Хендлер

По просьбе полиции суд поместил под домашний арест гендиректора компании "Безек" Стеллу Хендлер. Свое решение судьи объяснили опасениями, что, оставаясь на свободе, Хендлер может создать препятствия для хода следствия.

Домашний арест продлится девять дней. Кроме того, в течение 180 дней Стелле Хендлер запрещено покидать Израиль.

Ранее был отправлен под домашний арест гендиректор министерства связи Шломо Филбер. Он был задержан накануне для допроса в рамках расследования, проводимого управлением по контролю над рынком ценных бумаг против компании "Безек".

11 июля в связи с прогрессом расследования были приостановлены торги по акциям телефонной компании "Безек" на Тель-Авивской бирже ценных бумаг.

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