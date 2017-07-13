"Сионистский лагерь" против "Еш Атид": Лапида обвинили в причастности к "делу субмарин"

В четверг, 13 июля, глава фракции "Сионистский лагерь" Мейрав Михаэли обвинила лидера "Еш Атид" в косвенной причастности к скандалу субмарин.

"Будучи министром финансов, Лапид был непосредственным начальником главного аудитора минфина, которая позволила осуществить сделку по приобретению подлодок при помощи незаконных ссуд, взятых в банке "Дисконт", - написала Михаэли в своем аккаунте в микроблоге Twitter. – Существуют две возможности: или казначей сообщила Лапиду о незаконной ссуде, а он не понял о чем она говорит, или она не сообщила ему, но в таком случае возникает вопрос: что это говорит о министре, если чиновники его в грош не ставят".

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу главы "Еш Атид" с просьбой прокомментировать этот эпизод. Комментарий будет опубликован сразу после получения.

Лидеры "Еш Атид" и "Сионистского лагеря" обмениваются в последние дни нападками на фоне избрания Ави Габая. Опросы, проведенные после его избрания, свидетельствуют о росте популярности "Сионистского лагеря" и снижении рейтинга партии Яира Лапида. 12 июля Лапид дал интервью Второму каналу ИТВ, в котором заявил: "Ави Габай – хороший парень, которому видимо важно все, что происходит в стране. Но он не имеет понятия о том, что такое военно-политический кабинет во время войны, что такое выводить экономику из кризиса, что такое добиваться изменения позиции министров иностранных дел европейских стран. Ему потребуются еще несколько лет, чтобы многому научиться".

13 июля Габай дал интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ". "Большой опыт – это не всегда преимущество, - сказал он. – Военно-политический кабинет, который вел операцию "Нерушимая скала" не является примером для подражания".