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В Израиле

Мэрия Хайфы выпустила приказ о прекращении работы "Хайфа Химикалим"

время публикации: 16:48 | последнее обновление: 16:52 блог версия для печати

Мэрия Хайфы выпустила приказ о прекращении работы "Хайфа Химикалим"

В четверг, 13 июля, мэрия Хайфы выпустила приказ о приостановке работы компании "Хайфа Химикалим".

По информации Walla News, приказ был выпущен после того, как выяснилось, что на территории предприятия было возведено несколько строений, без соответствующих разрешений на строительство.

Кроме того выяснилось, что предприятие готовится к приему и разгрузке автоцистерн с аммиаком. В мэрии Хайфы отмечают, что, хотя руководство предприятия просило суд в качестве временной меры разрешить заказывать аммиак небольшими партиями, эта просьба пока не одобрена.

5 июня Верховный суд отменил выданное компании "Хайфа Химикалим" одноразовое разрешение наполнить принадлежащий ей резервуар с аммиаком, так как компания признала, что не сможет выполнить выдвинутые ей условия.

Согласно решению БАГАЦ, резервуар должен быть опустошен до 31 июля 2017 года.

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Четверг, 13 июля 2017 г.
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